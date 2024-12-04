Capixaba costura manta que registra variação de temperatura em cada dia do ano

Vanessa Krohling e a manta do tempo Crédito: Acervo pessoal

Imagine transformar as variações diárias de temperatura em um mosaico colorido de lã, criando uma manta que conta a história de um ano inteiro. Parece intrigante, não é? Pois essa é a ideia por trás da Manta do Tempo, uma tendência que vem conquistando adeptos ao redor do mundo e agora ganha destaque no Espírito Santo através das mãos habilidosas de Vanessa Krohling Mayer, de Domingos Martins

A Manta do Tempo, ou “temperature blanket”, foi inicialmente popularizada por uma marca de fios estadunidense e se tornou um projeto querido entre os entusiastas do crochê e do tricô. A proposta é simples, mas cheia de charme: a cada dia, a pessoa crocheta três carreiras em sua manta usando a cor correspondente à temperatura do dia, criando uma peça única que reflete as variações climáticas ao longo do ano.

Manta do tempo e suas cores Crédito: Acervo pessoal

Vanessa, uma apaixonada por crochê e tricô, decidiu abraçar essa tendência em janeiro deste ano e compartilhar sua jornada nas redes sociais. A ideia de transformar o clima diário em arte conquistou a atenção de muitos e tornou-se uma inspiração para aqueles que acompanham seu trabalho.

“Eu acompanho perfis de pessoas de outros países que fazem crochê e tricô, e foi daí que conheci o “temperature blanket” há alguns anos. É basicamente uma manta/coberta/colcha onde se crocheta ou tricota uma carreira por dia de acordo com a temperatura de determinado lugar daquele dia. Para isso, é feita uma escala onde se atribui cores com temperaturas”, contou Vanessa.

“Comecei a fazer a manta em 1º de janeiro de 2024 e terminarei em 31 de dezembro deste ano. Compartilhei desde o início no meu perfil do Instagram com atualizações semanais no story e com atualizações mensais no feed”, disse.

Cores manta do tempo Crédito: Acervo Pessoal

O compromisso diário com a manta pode parecer um desafio, mas para Vanessa tem sido uma jornada gratificante. "O processo está sendo maravilhoso. Sim, é trabalhoso, mas não é difícil em termos de complexidade de pontos", afirmou. E caso não consiga fazer crochê algum dia, ela anota a temperatura para tecer depois.

Vanessa contou, em tom de brincadeira, que foi um pouco desesperador ver tanto vermelho e rosa na manta, cores que representam as temperaturas mais quentes.

“No inverno, eu criei expectativas para ver bastante azul na manta - cor que representa dias frios. Porém, infelizmente, o azul quase não apareceu. Tem sido um ano muito quente e eu também superestimei o frio (risos)"

Apesar das surpresas, Vanessa destaca o aprendizado constante. "É muito interessante o exercício de observar a temperatura e o tempo no geral. Eu acabei percebendo detalhes das estações que passavam despercebidos quando não estava atento ao tempo diariamente"