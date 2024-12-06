Entrevista exclusiva: Péricles fala sobre Guarapari e especial de Natal na Globo

Cantor Péricles estará no ES em dezembro Crédito: Agatha Gameiro/Folhapress

Todo bom apreciador de samba e pagode tem um ídolo em comum: nosso querido Péricles, Pericão para os íntimos - ou para quem se acha íntimo. O cantor, que se apresenta em Vitória neste sábado (7) com Dudu Nobre e Revelação, terá, pela primeira vez, um especial só seu na Rede Globo: um programa de Natal imperdível. Em uma entrevista exclusiva para o HZ, Péricles contou sobre o especial e também falou sobre suas conexões pessoais com o Espírito Santo, revelando um carinho especial pelo Estado.

Com um sorriso contagiante, ele falou sobre suas amizades, laços familiares e as memórias que guarda de algumas cidades capixabas. "Ah, o Espírito Santo é diferenciado, é um lugar que eu gosto muito! Tenho muitos amigos aí, como a família do Paulo André, o PA (atleta e ex-BBB). Minha nora é capixaba também! Tenho uma relação muito próxima com o estado", contou Péricles.

O sambista também destacou seu amor por Guarapari e Vitória, cidades que sempre lhe proporcionaram momentos de tranquilidade e lazer. "Eu gosto de tudo no Espírito Santo, mas Guarapari me pegou de jeito. Pude descansar lá uma vez e, desde então, sempre que dá tempo, corro pra lá. Vitória também é maravilhosa! A calmaria da capital e de Vila Velha me encanta, é diferente da loucura de São Paulo. Me sinto muito à vontade no Espírito Santo".

Sobre o especial de Natal, Péricles está nas nuvens! "Eu nem sei muito o que dizer, a ficha ainda não caiu, mas teremos um especial para comemorar a vida e não deixar a esperança se apagar. Vai ser emocionante, essa é a palavra", revelou o sambista, deixando todos nós ansiosos.

Em um show repleto de emoção, o cantor apresentará no especial de Natal seus maiores sucessos, incluindo os sucessos "Melhor eu Ir" e "Daquele Jeitão", levando o público a uma viagem musical inesquecível. O programa será exibido na TV Globo na véspera do Natal.

Cantor Péricles terá um especial na Globo Crédito: Rodrigo Patricio De Jesus/Folhapress

Quando questionado sobre qual música dele é essencial para o Natal, Péricles teve dificuldades em escolher uma só, mas reforçou a importância de falar sobre amor, principalmente nas festividades de fim de ano.

"Falar de amor é sempre importante, e nunca foi tão urgente. Todo o nosso repertório é voltado para o amor, então não saberia escolher uma só", disse o cantor, provando que o amor é mesmo o melhor presente.

E as novidades não param por aí! Em 2025, Péricles promete agitar ainda mais com o projeto “Pagode do Pericão”, que já é sucesso por onde passa. "Vamos continuar com esse nosso projeto. A gente já passou por Brasília, Salvador, e agora vamos levar para Vitória. A energia dos capixabas é sempre maravilhosa”, afirmou o sambista, já nos deixando na expectativa.