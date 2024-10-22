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Carnaval de Vix

Ensaios técnicos terão shows de pagode e samba no Sambão do Povo; veja datas

Ensaios começam a partir do dia 25 de janeiro. Entre os grupos confirmados estão Leq Samba, Primeira Classe e Samba Crioulo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 12:07

Ensaios técnicos terão shows de samba e pagode em 2025
Ensaios técnicos terão shows de samba e pagode em 2025 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
É hora de aquecer os motores para o Carnaval de Vitória 2025. Por isso, mais uma novidade foi anunciada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE). Desta vez é o calendário dos ensaios técnicos, que começam no dia 25 de janeiro, no Sambão do Povo, com entrada gratuita e uma programação recheada.
Como principal novidade, a LIESGE anunciou que haverá shows de samba e pagode com bandas locais após a apresentação das escolas. Entre os grupos confirmados estão Leq Samba, Primeira Classe e Samba Crioulo. Segundo Edson Neto, presidente da liga, essa é mais uma inovação para esse momento tão aguardado pelos amantes do carnaval capixaba.
“Inovação é o nosso quesito, e vamos sempre agregando novidades, ano a ano. No último Carnaval, aumentamos a segurança no acesso ao sambódromo durante os ensaios, bem como utilizamos som e luz muito semelhantes aos originais, do dia dos desfiles, para deixar os ensaios técnicos ainda mais potentes”, explica Edson.
Os ensaios técnicos permitem que os integrantes das escolas pratiquem o samba no pé, as coreografias, e treinem o canto do samba-enredo. Durante os ensaios, a escola pode testar a disposição dos integrantes, a sonorização e a iluminação, otimizando a apresentação para o dia do desfile. É uma oportunidade de identificar e corrigir falhas na apresentação - sobretudo quanto ao tempo de evolução - antes do grande dia, aumentando as chances de um desfile bem-sucedido.

Confira o calendário dos ensaios técnicos para o Carnaval 2025:

  • 25 de janeiro: Imperatriz do Forte e Novo Império 
  • 01 de fevereiro: Unidos de Jucutuquara e Chegou o que Faltava 
  • 08 de fevereiro: Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista 
  • 15 de fevereiro: Mocidade Unida da Glória (MUG) 

Confira a ordem dos desfiles no Carnaval 2025:

  • 1. Unidos de Jucutuquara
  • 2. Chegou o Que Faltava
  • 3. Unidos da Piedade
  • 4. Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • 5. Novo Império
  • 6. Independente de Boa Vista
  • 7. Imperatriz do Forte

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