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No Centro de Vitória

Novo Mercado da Capixaba terá shows a partir de R$10 em dezembro

O espaço será palco da Banda Forró Bemtivi, Já Gamei, chorinho com Vinicius Herkenhoff, DJs, entre outras atrações. Confira a programação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 17:54

Vista externa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória
Vista externa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O novo Mercado da Capixaba promete transformar o Centro Histórico de Vitória em um vibrante ponto de encontro com uma programação diversificada durante o mês de dezembro. Com chorinho, forró, DJ, karaokê e samba, o evento visa revitalizar a área e aproveitar as férias escolares e o clima quente de verão para atrair um grande público. Inaugurado em julho pela Prefeitura de Vitória, o Mercado agora recebe shows e eventos promovidos pela iniciativa privada.

Projeto Chorinho Capixaba

Toda quinta-feira de dezembro, o som do chorinho vai embalar o Mercado da Capixaba. No dia 5, o Projeto Chorinho Capixaba traz Vinícius Herkenhoff, músico, instrumentista e compositor, que se apresenta ao lado do cavaquinista Bruno Souza, do grupo Brasil Pandeiro. A dupla promete uma noite repleta de brasilidade com clássicos da MPB.
  • Programação Mercado da Capixaba
  • Horário: 18h às 0h
  • Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória
  • Atrações: Vinícius Herkenhoff e Bruno Souza
  • Ingressos: Antecipados R$ 20; por hora R$ 30
  • Vendas: onticket.com.br
  • Classificação etária: 18 anos

Projeto Forró da Capixaba

Na sexta-feira, dia 6, o forró pé de serra será atração principal do Novo Mercado da Capixaba. Com clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, entre outros, a festa será comandada pela Banda Forró Bemtivi, o trio 1/4 de Coco e o DJ Fabrício Bravim.
  • Dados: 6 de dezembro, sexta-feira
  • Horário: 22h às 03h
  • Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória
  • Atrações: Forró Bemtivi, 1/4 de Coco e DJ Fabrício Bravim
  • Ingressos: Antecipados R$ 25; na hora R$ 30 até meia-noite, depois R$ 35
  • Vendas: onticket.com.br
  • Classificação etária: 18 anos

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Karaokê no Mercado

No sábado, dia 7, o Mercado da Capixaba abre espaço para novos talentos musicais com o Projeto Karaokê no Mercado. Com mais de 40 mil músicas disponíveis, o público poderá soltar a voz e se divertir.
  • Data: 7 de dezembro, sábado
  • Horário: 18h às 0h
  • Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória
  • Atrações: DJ e Karaokê
  • Ingressos: Antecipados R$ 10; por hora R$ 20
  • Vendas: onticket.com.br
  • Classificação etária: 18 anos

Projeto Já Gamei em Casa

Os domingos serão dedicados ao samba no Novo Mercado da Capixaba. No dia 8 de dezembro, o Projeto Já Gamei em Casa traz o grupo Já Gamei, acompanhado pelo convidado especial André Prando e o DJ Renatinho, para uma tarde repleta de música e alegria.
  • Data: 8 de dezembro, domingo
  • Horário: 15h às 23h
  • Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória
  • Atrações: Grupo Já Gamei, André Prando e DJ Renatinho
  • Ingressos: Antecipados R$ 15; até às 17h R$ 20; após as 17h R$ 25,00
  • Vendas: onticket.com.br
  • Classificação etária: 18 anos

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