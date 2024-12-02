Novo Mercado da Capixaba terá shows a partir de R$10 em dezembro

Vista externa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O novo Mercado da Capixaba promete transformar o Centro Histórico de Vitória em um vibrante ponto de encontro com uma programação diversificada durante o mês de dezembro. Com chorinho, forró, DJ, karaokê e samba, o evento visa revitalizar a área e aproveitar as férias escolares e o clima quente de verão para atrair um grande público. Inaugurado em julho pela Prefeitura de Vitória, o Mercado agora recebe shows e eventos promovidos pela iniciativa privada.

Projeto Chorinho Capixaba

Toda quinta-feira de dezembro, o som do chorinho vai embalar o Mercado da Capixaba. No dia 5, o Projeto Chorinho Capixaba traz Vinícius Herkenhoff, músico, instrumentista e compositor, que se apresenta ao lado do cavaquinista Bruno Souza, do grupo Brasil Pandeiro. A dupla promete uma noite repleta de brasilidade com clássicos da MPB.

Programação Mercado da Capixaba

Horário: 18h às 0h

Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória

Atrações: Vinícius Herkenhoff e Bruno Souza

Ingressos: Antecipados R$ 20; por hora R$ 30

Vendas: onticket.com.br

Classificação etária: 18 anos

Projeto Forró da Capixaba

Na sexta-feira, dia 6, o forró pé de serra será atração principal do Novo Mercado da Capixaba. Com clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, entre outros, a festa será comandada pela Banda Forró Bemtivi, o trio 1/4 de Coco e o DJ Fabrício Bravim.

Dados: 6 de dezembro, sexta-feira

Horário: 22h às 03h

Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória

Atrações: Forró Bemtivi, 1/4 de Coco e DJ Fabrício Bravim

Ingressos: Antecipados R$ 25; na hora R$ 30 até meia-noite, depois R$ 35

Vendas: onticket.com.br

Classificação etária: 18 anos

Karaokê no Mercado

No sábado, dia 7, o Mercado da Capixaba abre espaço para novos talentos musicais com o Projeto Karaokê no Mercado. Com mais de 40 mil músicas disponíveis, o público poderá soltar a voz e se divertir.

Data: 7 de dezembro, sábado

Horário: 18h às 0h

Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória

Atrações: DJ e Karaokê

Ingressos: Antecipados R$ 10; por hora R$ 20

Vendas: onticket.com.br

Classificação etária: 18 anos

Projeto Já Gamei em Casa

Os domingos serão dedicados ao samba no Novo Mercado da Capixaba. No dia 8 de dezembro, o Projeto Já Gamei em Casa traz o grupo Já Gamei, acompanhado pelo convidado especial André Prando e o DJ Renatinho, para uma tarde repleta de música e alegria.