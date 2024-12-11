Claudia Raia chega a Vitória com musical e relembra história hilária no ES

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello fazem 12 personagens Crédito: Gabriela Schmidt

A atriz Claudia Raia desembarca em Vitória neste fim de semana com a peça “Conserto Para Dois, O Musical”. O espetáculo, que conta com a direção e atuação de e Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia, acontece entre os dias 13 a 15 de dezembro, com sessões sexta-feira, às 20h, sábado às 16h e 20h e domingo às 17h, no Teatro Universitário da Ufes.

HZ, é claro, não perdeu a oportunidade de conversar com Claudia Raia sobre a peça. Para entender melhor, o espetáculo conta a história de amor, encontros e desencontros entre o famoso escritor Ângelo Rinaldo (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Separados, os dois embarcam em um cruzeiro para esquecerem a desilusão amorosa.

“Estamos felizes em levar ‘Conserto Para Dois’ para Vitória. A peça é muito divertida e mágica, com canções lindas e um figurino divino. Tenho certeza que todos vão sair surpresos e encantados. Acho que estes desafios de relacionamento fazem parte da vida de todo mundo. E tem muito humor também, claro. É ótimo para dar boas risadas. Tem uma sogra muito engraçada, meio sem noção, a Dona Socorro. Garanto que ela habita nesse nosso imaginário coletivo”, disse Raia.

Espetáculo "Conserto para Dois, O Musical", com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello Crédito: Gabriela Schmidt

Claudia conta que essa foi a primeira vez que Jarbas a dirigiu. “Foi uma troca muito rica para o espetáculo, uma dinâmica muito fluida, temos uma relação maravilhosa. Como somos casados, respiramos juntos desde a criação do espetáculo, e muitos desses personagens nasceram no nosso quarto, onde pensamos e improvisamos trejeitos, sotaques, expressões corporais”.

Fomos nos inspirando em muita gente que conhecíamos, colocando um toque ali, outro aqui, compondo cada um deles com muito cuidado, pensando em recursos cênicos e vocais. Gosto que o Jarbas me dirija e ele gosta das contribuições que trago, somos uma ótima equipe, damos muitas risadas juntos. Posso dizer que temos uma parceria de muita química (risos)

No palco, Claudia e Jarbas dão vida a 12 personagens com perfis muito diferentes. E por isso, é preciso agilidade para as trocas - além, claro, de muita energia. “É tudo muito rápido. Mas tivemos um figurinista maravilhoso, o Bruno Oliveira, que criou opções para que pudéssemos trocar em 10 segundos, e funciona muito. A gente ouve o público comentando ali que deve ter mais atores no palco (risos)”.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se apresentam em Vitória Crédito: Gabriela Schmidt

Além disso, a preparação vocal e corporal foi um ponto importante durante todo o processo. Para HZ, Claudia revelou que para lidar com os timbres e partituras corporais diferentes, foi preciso resgatar toda sua bagagem artística. “Toda a minha trajetória me ajuda a estar cem por cento ali no palco, respiro dança, musicais fazem parte de quem eu sou, amo atuar. Essa é minha vida e minha paixão”.

HISTÓRIA NO ES

A última vez que Claudia Raia veio a Vitória com uma peça há cerca de trinta anos, atuando em “Batalha de Arroz num Ringue para Dois”, com Miguel Falabella. E foi justamente nessa época que a atriz passou por uma situação que nunca mais esqueceu em terras capixabas.

"Dois dias antes da temporada começar em Vitória, estava brincando com a Sophia. Ela era pequena e estava segurando a minha mão, nisso o meu dedo escapou e a unha entrou com tudo no meu olho. E eu rompi três camadas da minha córnea, só faltou romper uma para que fosse um desastre absoluto"

Foi uma dor, uma dor que eu não sei dizer, uma coisa horrorosa. E o Miguel sugeriu cancelar, mas eu respondi que não cancelaremos de jeito nenhum, a casa estava com lotação máxima em Vitória"

Foi nesse momento que a história tomou outro rumo - no mínimo, hilário. “Não conseguia nem abrir o olho. Então, fui de tampão. E para não ficar esquisito em cena eu pintei um olho no tampão. Ficava com um olho aberto completamente, que era este com pintura, e o outro que piscava, ou seja, uma situação hilária. Lembro que era um cinema que tinha virado um teatro e fizemos quatro ou cinco sessões ali, e eu com um tapa olho”, finalizou.

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