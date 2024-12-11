Artistas capixabas se unem para ajudar criança em cirurgia de R$ 200 mil

Artistas capixabas unem talentos em show beneficente em Vitória Crédito: Cloves Louzada / Melina Furlan / Divulgação

Grandes nomes da música capixaba se preparam para uma noite de cultura e solidariedade em um show beneficente em prol da pequena Maria, filha do produtor musical Douglas Vidal e da arquiteta Mariana Brilhante, que necessita de uma cirurgia urgente para desobstrução da traqueia. O evento acontecerá no dia 17 de dezembro, às 20 horas, no Bermudas Bar, na Praia do Canto, em Vitória.

O show contará com a presença de artistas como Rodrigo CX, Andinho (do Pele Morena), Dona Fran, Jefinho Faraó, Lilian Lomeu, Barol Beats, André Prando e Forró Bemtivi, entre outros. O evento beneficente visa ajudar a arrecadar R$ 200 mil, necessários para cobrir os custos da cirurgia, além de transporte e hospedagem em São Paulo, onde um especialista em estenose irá realizar o procedimento. A família já iniciou uma campanha de arrecadação online e até agora conseguiu pouco mais de R$ 28 mil.

Desde seu nascimento prematuro com apenas 27 semanas e 675 gramas, Maria tem enfrentado inúmeros desafios médicos, incluindo hemorragia pulmonar, sepses e diversas cirurgias. A mais recente necessidade é a colocação do Tubo T de Montgomery, essencial para moldar sua traqueia e evitar um procedimento de alto risco futuro.

Pequena Maria, filha do produtor musical Douglas Vidal e da arquiteta Mariana Brilhante Crédito: Acervo pessoal

Segundo Douglas Vidal, pai de Maria, o procedimento precisa ser feito em um centro de referência em São Paulo devido à complexidade e aos riscos envolvidos. “Tentamos realizar esse procedimento em Vitória, mas, infelizmente, não foi bem-sucedido. Por isso, buscamos um especialista em estenose em São Paulo, que ressaltou a necessidade de o tratamento ser conduzido por um cirurgião torácico especializado, em um centro de referência com recursos avançados, devido à complexidade e aos riscos envolvidos”,

Sobre o show

Os participantes do evento podem esperar uma noite de apresentações únicas e encontros musicais emocionantes. Os artistas envolvidos não cobrarão cachê, e o Bermudas Bar também se uniu à causa, disponibilizando o espaço gratuitamente. "É um desafio conciliar a agenda de tantos artistas, mas todos foram generosos e abraçaram a causa", destaca a produtora Lúcia Marins, responsável pela organização do evento.

A programação musical promete agradar a todos os gostos, com performances de axé, reggae, rock, samba e forró. Além dos cantores citados, outros artistas se apresentarão acompanhados por músicos talentosos como Geremias (teclado), Hugo M. (baixo), Rômulo (guitarra), Fabinho P (bateria) e Joabe (percussão). O Forró Bemtivi também promete animar a noite com Higo Mafuá e Amanda Requião.

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