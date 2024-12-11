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Solidariedade

Artistas capixabas se unem para ajudar criança em cirurgia de R$ 200 mil

Show em Vitória terá participação de cantores como Rodrigo CX, Andinho do Pele Morena, Dona Fran, Jefinho Faraó e André Prando
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 16:00

Artistas capixabas unem talentos em show beneficente em Vitória
Artistas capixabas unem talentos em show beneficente em Vitória Crédito: Cloves Louzada / Melina Furlan / Divulgação
Grandes nomes da música capixaba se preparam para uma noite de cultura e solidariedade em um show beneficente em prol da pequena Maria, filha do produtor musical Douglas Vidal e da arquiteta Mariana Brilhante, que necessita de uma cirurgia urgente para desobstrução da traqueia. O evento acontecerá no dia 17 de dezembro, às 20 horas, no Bermudas Bar, na Praia do Canto, em Vitória.
O show contará com a presença de artistas como Rodrigo CX, Andinho (do Pele Morena), Dona Fran, Jefinho Faraó, Lilian Lomeu, Barol Beats, André Prando e Forró Bemtivi, entre outros. O evento beneficente visa ajudar a arrecadar R$ 200 mil, necessários para cobrir os custos da cirurgia, além de transporte e hospedagem em São Paulo, onde um especialista em estenose irá realizar o procedimento. A família já iniciou uma campanha de arrecadação online e até agora conseguiu pouco mais de R$ 28 mil.
Desde seu nascimento prematuro com apenas 27 semanas e 675 gramas, Maria tem enfrentado inúmeros desafios médicos, incluindo hemorragia pulmonar, sepses e diversas cirurgias. A mais recente necessidade é a colocação do Tubo T de Montgomery, essencial para moldar sua traqueia e evitar um procedimento de alto risco futuro.
pequena Maria, filha do produtor musical Douglas Vidal e da arquiteta Mariana Brilhante
Pequena Maria, filha do produtor musical Douglas Vidal e da arquiteta Mariana Brilhante Crédito: Acervo pessoal
Segundo Douglas Vidal, pai de Maria, o procedimento precisa ser feito em um centro de referência em São Paulo devido à complexidade e aos riscos envolvidos. “Tentamos realizar esse procedimento em Vitória, mas, infelizmente, não foi bem-sucedido. Por isso, buscamos um especialista em estenose em São Paulo, que ressaltou a necessidade de o tratamento ser conduzido por um cirurgião torácico especializado, em um centro de referência com recursos avançados, devido à complexidade e aos riscos envolvidos”,

Sobre o show

Os participantes do evento podem esperar uma noite de apresentações únicas e encontros musicais emocionantes. Os artistas envolvidos não cobrarão cachê, e o Bermudas Bar também se uniu à causa, disponibilizando o espaço gratuitamente. "É um desafio conciliar a agenda de tantos artistas, mas todos foram generosos e abraçaram a causa", destaca a produtora Lúcia Marins, responsável pela organização do evento.
A programação musical promete agradar a todos os gostos, com performances de axé, reggae, rock, samba e forró. Além dos cantores citados, outros artistas se apresentarão acompanhados por músicos talentosos como Geremias (teclado), Hugo M. (baixo), Rômulo (guitarra), Fabinho P (bateria) e Joabe (percussão). O Forró Bemtivi também promete animar a noite com Higo Mafuá e Amanda Requião.

Serviço

  • Ação Solidária da Pequena Maria
  • Data: 17 de dezembro
  • Horário: 20 horas
  • Local: Bermudas Bar, Triângulo, Praia do Canto, Vitória
  • Atrações: Marcinho Vianna, Andrinho (Pelé Morena), Lilian Lomeu, Rodrigo CX, Xande e Fred (Macucos), André Prando, Dona Fran, Barol Beats, Jefinho Faraó e Forró Bemtivi convidando Higo Mafuá e Amanda Requião.
  • Ingressos: Antecipados R$ 25, pelo link https://wa.me/27998434409 ; na hora: R$ 30

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