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Programa pro fim de semana

Navio de guerra da Marinha terá visitação gratuita em Vitória

Em homenagem ao Dia do Marinheiro, navio estará atracado no Porto de Vitória neste fim de semana; veja como visitar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 16:41

Navio Patrulha Oceânico
Navio Patrulha Oceânico "APA" - NPaOcApa terá visitação gratuita em Vitória Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação
Os capixabas e turistas terão mais uma oportunidade de conhecer de perto um navio de guerra: neste sábado (14) e domingo (15) será possível visitar o Navio Patrulha Oceânico "APA" - NPaOcApa, que estará atracado no Porto de Vitória.
A visitação, que é parte das comemorações pelo Dia do Marinheiro, em 13 de dezembro, é gratuita, mas é preciso garantir os ingressos que serão disponibilizados nesta quarta-feira, dia 11, a partir das 15 horas, na plataforma Sympla. O visitante só poderá entrar no navio se estiver usando um calçado fechado sem salto por questões de segurança.
Serão oferecidos um total de 1,5 mil ingressos para cada dia, sendo que cada CPF pode retirar no máximo quatro, marcando o horário da visita de acordo com as vagas disponíveis entre às 14h e às 17h nos dois dias. O acesso ao navio será feita pelos portões da Vports, no centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta.

Sobre o navio

O Navio Patrulha Oceânico (NPaOc) "Apa" (P-121) é um navio da Marinha do Brasil que pertence à classe Amazonas. Foi construído em 2009 pela BAE Systems Maritime, com base na classe River da Marinha Real Britânica. Ele já participou de diversas atividades, como:
Navio Patrulha Oceânico
Navio Patrulha Oceânico "APA" - NPaOcApa é um navio da Marinha Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação
Patrulha naval entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde foram apreendidas quatro embarcações por descumprimento de normas, apoio a pesquisas científicas na Ilha da Trindade e participação em uma missão na costa africana, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre marinhas e guardas-costeiras africanas.

Serviço

  • Visitação ao Navio Patrulha Oceânico (NPaOc) "Apa" (P-121)
  • Data: sábado (14) e domingo (15)
  • Horário: das 14h às 17h, em horários agendados na retirada dos ingressos
  • Entrada gratuita
  • Obrigatório o uso de calçado fechado e sem salto

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