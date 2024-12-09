Fafy Siqueira canta Roberto Carlos em espetáculo gratuito na Serra

A atriz e cantora Fafy Siqueira Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Fafy Siqueira desembarca na Serra neste mês de dezembro para prestar uma homenagem ao capixaba Roberto Carlos no espetáculo de balé “O Quebra-Nozes Capixaba"”. A atriz, humorista e cantora interpretará sucessos do cantor ao vivo durante as apresentações gratuitas do balé nos dias 15 e 16 de dezembro, no Parque da Cidade, na Serra.

Bailarinos e alunos da escola Pimenta Dance vão encenar o espetáculo junto com a Orquestra Camerata Sesi, outra atração especial do “O Quebra-Nozes Capixaba”. O público poderá conferir as apresentações mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado para instituições de caridade.

O espetáculo “O Quebra-Nozes Capixaba” conta com 250 integrantes, com idades de dois a 70 anos, entre bailarinos profissionais e amadores. É uma releitura da famosa obra do compositor russo Piotr Tchaikovsky, que estreou em 1892. A versão capixaba vai abranger aspectos culturais e turísticos do Espírito Santo.

O quebra-nozes capixaba Luis Felipe Machado Crédito: Khennedy Damaceno

Segundo a diretora da superprodução, Liviane Pimenta, o espetáculo de balé foi adaptado para homenagear as histórias e as lendas capixabas, a fim de mostrar toda a diversidade cultural e os pontos turísticos do Espírito Santo. “Vamos homenagear os imigrantes espanhóis por meio de Maria Ortiz, que sou fã. Ela nasceu em Vitória, em 1603, era filha de Juan Orty Y Ortiz e Carolina Darico, um casal espanhol que chegou ao Brasil em 1601. A imigração da família foi promovida por Felipe II, rei da Espanha, que dominava Portugal e suas colônias. Maria Ortiz é considerada uma heroína brasileira importante para a história e cultura capixaba”, explica.

Além dos imigrantes italianos, será feita homenagem também aos imigrantes alemães, italianos, ao café capixaba, ao Convento da Penha, ao Mosteiro Zen Budista, além da participação do Congo de Vitória e da Serra, entre outros.

Orquestra

A Orquestra Camerata Sesi se apresentará com 16 músicos sob a batuta do maestro Isaac Gonçalves, além do convidado especial, o pianista e também maestro Jean Molinari. Esta é a quarta apresentação do “Quebra-Nozes Capixaba”. As edições anteriores apresentadas na capital reuniram, cada uma, mais de dez mil pessoas e arrecadaram oito toneladas de alimentos cada, que foram destinados para instituições como Asilo dos Idosos de Vitória, Abel Lino Portela e Casa Lares, entre outros.

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