Do abandono ao prestígio: Câmara de Vitória resgata acervo artístico do ES

Galeria Helena Liliana Pignataro será inaugurada nesta segunda-feira (16) Crédito: Breno Arêas/Secretaria de Comunicação da Câmara

Valorizar a arte e a história do Legislativo Municipal sob a perspectiva de diferentes olhares. Com esse objetivo, a Câmara Municipal de Vitória inaugura a Galeria de Arte Helena Liliana Pignataro, espaço que reúne obras de artistas capixabas que foram doadas e adquiridas pela instituição ao longo nos últimos 30 anos. A galeria fica no hall do Edifício Paulo Pereira Gomes, sede da CMV, e será aberta ao público nesta segunda-feira (16), às 15h.

A galeria foi idealizada pela gestão do presidente Leandro Piquet, com organização da Secretaria de Comunicação. O espaço apresenta 15 peças do acervo permanente da Câmara, que agora podem ser apreciadas em um ambiente dedicado e aberto ao público. Entre os destaques da coleção, estão obras de Hilal Sami Hilal, Marien Calixte, Attilio Colnago, Hélio Coelho, Celina Rodrigues, Raphael Samú, Nice Avanza, Fausto Aguiar e Ronaldo Barbosa.

Segundo o presidente Leandro Piquet, a ideia da galeria surgiu após a identificação de obras dispersas e abandonadas por diferentes setores da Casa. “Nós encontramos algumas peças alocadas aleatoriamente em algumas salas da Câmara e outras literalmente esquecidas no almoxarifado. Mais do que resgatar o patrimônio artístico da Câmara, decidimos criar um espaço para exposição pública, oferecendo à população a oportunidade de conhecer e valorizar a produção cultural local”, explica.

HOMENAGEM

O nome da galeria foi uma sugestão do Presidente, aprovada pelos vereadores, em homenagem à Helena Liliana Pignataro, a primeira mulher eleita vereadora em Vitória. Nascida em Belo Horizonte, Helena viveu na capital capixaba durante a década de 1950, quando ingressou na política. Atuou como vereadora de 1951 a 1954, destacando-se pelo trabalho em prol de melhorias no bairro de Goiabeiras e pela regularização do transporte público.

GALERIA DE PRESIDENTES

Durante a inauguração, a Câmara de Vitória também apresentou a nova Galeria de Presidentes, espaço completamente modernizado e revitalizado. A galeria, agora posicionada em local de maior destaque na entrada do Edifício Paulo Pereira Gomes, foi projetada para atender às próximas 15 legislaturas, preservando a memória da casa.

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