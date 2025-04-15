Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • “Estar aqui é acreditar que a nossa luta vale a pena”, diz Conceição Evaristo
Entrevista

“Estar aqui é acreditar que a nossa luta vale a pena”, diz Conceição Evaristo

Linguista e escritora, Conceição Evaristo é a primeira mulher negra a receber o título de Doutora Honoris Causa pela Ufes. Confira a entrevista exclusiva
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 18:00

Por muitos anos, Conceição Evaristo atravessou o Brasil com suas palavras afiadas pela vida e embebidas de memória. Agora, retorna ao Espírito Santo como a primeira mulher negra a receber o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Aos 78 anos, a escritora, professora e pesquisadora mineira é reverenciada por uma instituição federal. Receber este título, em suas próprias palavras, significa que "a sociedade, tardiamente, começa a mudar”.

Conceição foi homenageada nesta quarta-feira (10) no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, em uma cerimônia pública e gratuita, que também marca um gesto simbólico: o reconhecimento da intelectualidade negra como potência da cultura brasileira.

“Eu fico muito feliz pela honraria, mas ser a primeira também nos coloca uma certa responsabilidade. O interessante não é ser a primeira. O interessante é abrir perspectiva”, disse Conceição, sob aplausos calorosos.

Em entrevista exclusiva para HZ, a escritora lembra que a primeira vez que esteve no Espírito Santo tinha cerca de 20 anos e trabalhava como empregada doméstica durante as férias escolares, quando ainda estudava o curso Normal, para ser professora.

A escritora brasileira Conceição Evaristo
A escritora brasileira Conceição Evaristo foi homenageada no Teatro Universitário da Ufes Crédito: Fernando Madeira

“Vim acompanhar minha patroa em Marataízes e na casa não havia banheiro para as empregadas, ela não nos deixava usar o banheiro dela. Íamos à praia fazer nossas necessidades”, declarou.

Hoje estou aqui em uma outra posição. Isso comprova que, mesmo tardiamente, a sociedade está mudando

Quase seis décadas depois, ela retorna como autora consagrada, traduzida em diversos países, com textos que atravessam vidas e despertam consciências. “Hoje celebro minha existência, minha potência criadora, meus saberes e a existência dos que vieram antes de mim”, afirmou.

Conceição também falou de sua relação com o estado e com figuras capixabas importantes para ela: “Já comi a moqueca, conheci o Departamento de Letras da Ufes, e as paneleiras. Também tem o ícone capixaba que é a minha amiga Elisa Lucinda, e Edileuza Penha, uma cineasta maravilhosa. Ainda não consegui turistar, mas pretendo fazer isso em breve”.

A escritora Conceição Evaristo
Conceição Evaristo  foi homenageada no Teatro Universitário da Ufes Crédito: Lucas Seixas/Folhapress

Literatura como ato político

A autora de obras como Ponciá Vicêncio, Becos da Memória e Insubmissas Lágrimas de Mulheres acredita que a literatura tem o poder de tocar onde a razão não alcança: “A literatura não é um documento histórico, mas ela convoca. Quem lê Carolina Maria de Jesus não fica neutro ao pensar a fome ou a solidão daquela mulher”.

Para Conceição, a escrita é um gesto de luta e permanência. “Tenho dito para nós, mulheres negras, que escrever e publicar é um ato político. Nós não somos conhecidas de uma hora para outra. É preciso persistência, mas também paciência. A primeira vez que publiquei tinha 44 anos. Hoje tenho 78. Nada acontece de forma instantânea”.

Veja Também

Itaúnas terá escritora capixaba Elisa Lucinda em festival de literatura

Reconhecimento e legado

A concessão do título de Doutora Honoris Causa é uma das mais altas homenagens oferecidas por universidades, atribuída a personalidades que se destacam por contribuições significativas à cultura, à ciência, às artes e à sociedade. Na Ufes, a honraria não tem periodicidade fixa: é concedida mediante indicação formal e aprovação nos conselhos superiores da instituição.

Ao receber a homenagem, Conceição fez questão de ressaltar que espera que a universidade continue esse movimento. “Que esse reconhecimento seja modelo para a própria instituição procurar outras pessoas negras a quem esse título possa ser conferido”.

Com uma trajetória marcada pela valorização da ancestralidade e da experiência coletiva, a escritora sonha com um futuro onde todos possam escrever, ser lidos e valorizados: “Todo esse caldeirão que forma a nação brasileira, com nossas diferenças e semelhanças, explode na literatura. Vejo um futuro onde a arte literária diz dessa multiplicidade”, completou.

Veja Também

5 livros antirracistas da Amazon que todo mundo deveria ler

4 livros infantis para celebrar o Dia da Consciência Negra

Abril celebra os povos indígenas com a presença de Ailton Krenak no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Literatura UFES Teatro da Ufes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

justiça; juiz; martelo
Justiça condena 99 a indenizar vítima estuprada após ser deixada na rua por motorista de app
Sede da Meta
Justiça proíbe Meta de usar conteúdo jornalístico sem autorização
Votação da PEC da Segurança Pública no Senado Federal
Entenda ponto a ponto da PEC da Segurança Pública aprovada no Senado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.