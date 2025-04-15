“Estar aqui é acreditar que a nossa luta vale a pena”, diz Conceição Evaristo

Para Conceição, a escrita é um gesto de luta e permanência. “Tenho dito para nós, mulheres negras, que escrever e publicar é um ato político. Nós não somos conhecidas de uma hora para outra. É preciso persistência, mas também paciência. A primeira vez que publiquei tinha 44 anos. Hoje tenho 78. Nada acontece de forma instantânea”.