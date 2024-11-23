Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Culinária

6 receitas práticas e econômicas com filé suíno

Aprenda a preparar pratos saborosos para consumir no dia a dia
Portal Edicase

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 07:44

Filé suíno com mel (Imagem: Anna Hoychuk | Shutterstock)
Filé suíno com mel Crédito: Anna Hoychuk | Shutterstock
A carne suína é rica em proteínas, ferro, zinco, selênio e vitamina B6, necessários para manter a saúde do corpo. Versátil, pode ser combinada com diversos ingredientes. Uma excelente opção para servir com molhos e temperos, essa carne, além de saborosa, é uma alternativa econômica e fácil de preparar. Por isso, confira 6 receitas irresistíveis com filé suíno para variar o cardápio!

Filé suíno com mel

Ingredientes:

  • 1 filé suíno
  • 2 colheres de sopa de alecrim picado
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 300 ml de vinho tinto
  • 1/2 xícara de chá de molho de soja
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque o vinho, o alecrim, a cebola, o alho, o molho de soja e o sal e misture. Disponha o filé e espalhe a mistura sobre ele. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 4 horas. Após, retire o plástico-filme e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Com cuidado, retire o filé do forno, passe o mel sobre a carne e leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida. 

Picadinho com legumes

Ingredientes:

  • 400 g de filé suíno cortado em cubos
  • 1 ramo de alecrim picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de água fervente 
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o filé suíno e tempere com alecrim, sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e frite até dourar. Junte a cenoura, a batata, o sal e a água e misture. Cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando, até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida com o cheiro-verde.

Filé suíno ao molho madeira

Ingredientes:

  • 1 kg de filé suíno fatiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o filé e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta.
Coloque o molho de tomate e o vinho e misture para incorporar. Por último, coloque o caldo de carne e cozinhe por 5 minutos. Após, despeje o molho sobre os filés e leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos. Sirva em seguida.
Filé suíno com bacon (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)
Filé suíno com bacon Crédito: Elena Veselova | Shutterstock

Filé suíno com bacon

Ingredientes:

  • 1 kg de filé suíno
  • 2 xícaras de chá de vinho branco seco
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de alecrim
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 200 g de bacon fatiado

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o vinho, o alho, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha o filé suíno em uma assadeira e passe a mistura sobre ele. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 4 horas. Após, retire a carne da geladeira, disponha as fatias de bacon sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora e 30 minutos. Sirva em seguida. 

Filé suíno acebolado

Ingredientes:

  • 400 g de filé suíno cortado em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 ramo de alecrim picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 cebolas descascadas e fatiadas
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o filé e tempere com suco de limão, sal, alecrim e alho. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o filé e frite até dourar. Retire da panela e coloque em um recipiente. Reserve. Na mesma panela, coloque as cebolas e frite-as até dourarem. Desligue o fogo, acrescente os filés e misture. Polvilhe com salsinha e sirva em seguida. 

Estrogonofe de filé suíno

Ingredientes:

  • 600 g de filé suíno cortado em cubos
  • 250 g de creme de leite
  • 3 colheres de sopa de ketchup
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 100 g de cogumelos Paris fatiados
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Junte os cogumelos, o ketchup e a mostarda e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o creme de leite e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados