Veja dicas de saladas ricas em proteínas para abrir a semana

As saladas são protagonistas de uma alimentação nutritiva e repleta de benefícios. Quando o objetivo é iniciar a semana com um cardápio saudável e leve, optar por pratos ricos em proteínas é uma ótima escolha.
Essas opções não apenas proporcionam uma fonte essencial de nutrientes para a recuperação muscular e manutenção da saciedade, mas também trazem uma explosão de sabores e cores.
A seguir, confira cinco saladas proteicas para começar a semana bem!
Salada de quinoa com frango
- Ingredientes:
- 100 g de peito de frango grelhado e cortado em fatias
- 100 g de quinoa cozida
- Folhas de rúcula a gosto
- 5 tomates-cerejas cortado ao meio
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas
- 1 abacate cortado em fatias finas
- 100 g de iogurte grego
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma tigela grande, coloque a rúcula, a quinoa, o frango, o pepino, a cebola-roxa, o abacate e o tomate-cereja. Depois, em um recipiente, misture o iogurte, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e sirva o molho sobre a salada.
Salada de atum com feijão-branco
- Ingredientes:
- 100 g de atum sólido natural
- 100 g de feijão-branco cozido
- 1 tomate picado
- 1 cebola-roxa picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em um recipiente, coloque o atum, o feijão-branco, o tomate, a cebola-roxa e a salsa. Em seguida, adicione o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem todos os ingredientes e sirva em seguida.
Salada de rúcula com grão-de-bico
- Ingredientes:
- 100 g de grão-de-bico cozido
- 1 abacate cortado em cubos
- Folhas de 1/2 maço de espinafre
- 1/2 batata-doce laranja corta em cubos
- Suco de 1 limão
- Gergelim branco e preto, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma forma, coloque a batata-doce e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o abacate, a batata-doce e as folhas de espinafre. Após, regue com azeite de oliva, suco de limão e sal. Mexa bem a salada e sirva em seguida com o gergelim.
Salada de lentilhas com queijo feta
- Ingredientes:
- 100 g de lentilha cozida
- 50 g de queijo feta picado
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 cebola-roxa cortada em fatias
- 2 colheres de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma tigela, junte a lentilha, o pepino, o queijo feta, o pimentão, a cebola e o coentro. Logo após, adicione o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture a salsa e deixe descansar na geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com brócolis e batata-doce laranja
- Ingredientes:
- 100 g de quinoa cozida
- 50 g de brócolis cozido
- 1/2 batata-doce laranja cortada em cubos e cozida
- 8 tomates-cerejas cortados ao meio
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Sal a gosto
Em um recipiente, coloque a quinoa, o brócolis, a batata-doce e o tomate-cereja. Misture os ingredientes e regue com azeite de oliva, o suco de limão e o sal. Misture e sirva em seguida.