Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alimentação

Veja dicas de saladas ricas em proteínas para abrir a semana

Receitas selecionadas pelo HZ são opções nutritivas e deliciosas para quem procura seguir uma dieta saudável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 13:25

Imagem Edicase Brasil
Salada de quinoa com frango  Crédito: Shutterstock
As saladas são protagonistas de uma alimentação nutritiva e repleta de benefícios. Quando o objetivo é iniciar a semana com um cardápio saudável e leve, optar por pratos ricos em proteínas é uma ótima escolha.
Essas opções não apenas proporcionam uma fonte essencial de nutrientes para a recuperação muscular e manutenção da saciedade, mas também trazem uma explosão de sabores e cores.
A seguir, confira cinco saladas proteicas para começar a semana bem!

Salada de quinoa com frango

  • Ingredientes: 
  • 100 g de peito de frango grelhado e cortado em fatias
  • 100 g de quinoa cozida
  • Folhas de rúcula a gosto
  • 5 tomates-cerejas cortado ao meio
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas
  • 1 abacate cortado em fatias finas
  • 100 g de iogurte grego
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma tigela grande, coloque a rúcula, a quinoa, o frango, o pepino, a cebola-roxa, o abacate e o tomate-cereja. Depois, em um recipiente, misture o iogurte, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e sirva o molho sobre a salada.

Salada de atum com feijão-branco

  • Ingredientes: 
  • 100 g de atum sólido natural
  • 100 g de feijão-branco cozido
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola-roxa picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em um recipiente, coloque o atum, o feijão-branco, o tomate, a cebola-roxa e a salsa. Em seguida, adicione o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem todos os ingredientes e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de grão-de-bico com abacate Crédito: Shutterstock

Salada de rúcula com grão-de-bico

  • Ingredientes: 
  • 100 g de grão-de-bico cozido
  • 1 abacate cortado em cubos
  • Folhas de 1/2 maço de espinafre
  • 1/2 batata-doce laranja corta em cubos
  • Suco de 1 limão
  • Gergelim branco e preto, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma forma, coloque a batata-doce e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o abacate, a batata-doce e as folhas de espinafre. Após, regue com azeite de oliva, suco de limão e sal. Mexa bem a salada e sirva em seguida com o gergelim.

Salada de lentilhas com queijo feta

  • Ingredientes: 
  • 100 g de lentilha cozida
  • 50 g de queijo feta picado
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 cebola-roxa cortada em fatias
  • 2 colheres de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma tigela, junte a lentilha, o pepino, o queijo feta, o pimentão, a cebola e o coentro. Logo após, adicione o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture a salsa e deixe descansar na geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de quinoa com brócolis e batata-doce laranja Crédito: Shutterstock

Salada de quinoa com brócolis e batata-doce laranja

  • Ingredientes: 
  • 100 g de quinoa cozida
  • 50 g de brócolis cozido
  • 1/2 batata-doce laranja cortada em cubos e cozida
  • 8 tomates-cerejas cortados ao meio
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal a gosto
Em um recipiente, coloque a quinoa, o brócolis, a batata-doce e o tomate-cereja. Misture os ingredientes e regue com azeite de oliva, o suco de limão e o sal. Misture e sirva em seguida.

Veja Também

5 receitas de saladas refrescantes e saborosas para o verão

Trança de coco: aprenda receita que é sucesso em café de Vitória

Salada de bacalhau: receita é ideal para as festas de fim de ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados