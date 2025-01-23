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Ceviche e muito mais

5 receitas leves e refrescantes para o almoço

Aprenda a preparar pratos com ingredientes frescos e nutritivos para espantar o calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 13:30

Ceviche de camarão (Imagem: Natalia Hanin | Shutterstock)
Ceviche de camarão Crédito: Natalia Hanin | Shutterstock
Durante os dias quentes, é natural buscarmos refeições que sejam leves e refrescantes para o almoço. Isso porque pratos que combinam ingredientes frescos e nutritivos não apenas ajudam a manter a energia ao longo do dia, como também proporcionam bem-estar. Além disso, são uma opção fácil de fazer para quem deseja evitar o calor da cozinha.
A seguir, confira cinco receitas leves e refrescantes para o almoço!

Ceviche de camarão

Ingredientes: 
  • 300 g de camarão limpo
  • Polpa de 1 abacate cortada em cubos
  • 1 manga descascada e cortada em cubos
  • 2 tomates sem sementes e cortado em cubos
  • 1/4 de cebola-roxa descascada e picada
  • Suco de 2 limões
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e os camarões e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira para um recipiente. Adicione o abacate, a manga, o tomate, a cebola-roxa e o pimentão e misture delicadamente. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Finalize polvilhando com o coentro e sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado com chips de batata.

Camponata

Ingredientes: 
  • 4 berinjelas cortadas em cubos
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 2 tomates sem sementes e cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal, azeite e alecrim a gosto
Modo de preparo: 
Em uma assadeira, coloque todos os ingredientes de modo que fiquem espaçados. Tempere com sal e alecrim. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 260 °C por 1 hora, mexendo de vez em quando para assar por igual. Sirva em seguida.

Atum com molho de abacate

Ingredientes:
Atum
  • 4 postas de atum
  • 2 colheres de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
  • 1 xícara de chá de polpa de abacate amassada
  • 2 colheres de sopa de cebola-roxa descascada e picada
  • 2 colheres de chá de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 2 colheres de chá de salsa picada
  • 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Em uma assadeira, coloque as postas de atum e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva o peixe com o molho.
Creme gelado de pepino com hortelã (Imagem: Simone Voigt | Shutterstock)
Creme gelado de pepino com hortelã Crédito: Simone Voigt | Shutterstock

Creme gelado de pepino com hortelã

Ingredientes:
  • 1/4 de pepino descascado e picado
  • 200 g de iogurte natural
  • 8 folhas de hortelã
  • 1/2 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o pepino e iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o restante dos ingredientes, exceto os temperos, e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente com tampa e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Panqueca de quinoa com molho de ervas

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 xícara de chá de abobrinha descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Molho
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a quinoa, a abobrinha, a cenoura, os ovos e a aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e misture para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções da massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Reserve.
Em um recipiente com tampa, coloque o iogurte, o azeite e o suco de limão-siciliano e misture. Adicione a hortelã, a salsinha e a cebolinha e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por 15 minutos. Após, retire da geladeira e sirva as panquecas acompanhadas com o molho.

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