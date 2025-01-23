5 receitas leves e refrescantes para o almoço

Durante os dias quentes, é natural buscarmos refeições que sejam leves e refrescantes para o almoço. Isso porque pratos que combinam ingredientes frescos e nutritivos não apenas ajudam a manter a energia ao longo do dia, como também proporcionam bem-estar. Além disso, são uma opção fácil de fazer para quem deseja evitar o calor da cozinha.
A seguir, confira cinco receitas leves e refrescantes para o almoço!
Ceviche de camarão
Ingredientes:
- 300 g de camarão limpo
- Polpa de 1 abacate cortada em cubos
- 1 manga descascada e cortada em cubos
- 2 tomates sem sementes e cortado em cubos
- 1/4 de cebola-roxa descascada e picada
- Suco de 2 limões
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e os camarões e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira para um recipiente. Adicione o abacate, a manga, o tomate, a cebola-roxa e o pimentão e misture delicadamente. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Finalize polvilhando com o coentro e sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado com chips de batata.
Camponata
Ingredientes:
- 4 berinjelas cortadas em cubos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 2 tomates sem sementes e cortado em cubos
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, azeite e alecrim a gosto
Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque todos os ingredientes de modo que fiquem espaçados. Tempere com sal e alecrim. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 260 °C por 1 hora, mexendo de vez em quando para assar por igual. Sirva em seguida.
Atum com molho de abacate
Ingredientes:
Atum
- 4 postas de atum
- 2 colheres de chá de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 1 xícara de chá de polpa de abacate amassada
- 2 colheres de sopa de cebola-roxa descascada e picada
- 2 colheres de chá de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 2 colheres de chá de salsa picada
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Em uma assadeira, coloque as postas de atum e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva o peixe com o molho.
Creme gelado de pepino com hortelã
Ingredientes:
- 1/4 de pepino descascado e picado
- 200 g de iogurte natural
- 8 folhas de hortelã
- 1/2 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de chá de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o pepino e iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o restante dos ingredientes, exceto os temperos, e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente com tampa e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.
Panqueca de quinoa com molho de ervas
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 xícara de chá de abobrinha descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Molho
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas
- 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a quinoa, a abobrinha, a cenoura, os ovos e a aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e misture para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções da massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Reserve.
Em um recipiente com tampa, coloque o iogurte, o azeite e o suco de limão-siciliano e misture. Adicione a hortelã, a salsinha e a cebolinha e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por 15 minutos. Após, retire da geladeira e sirva as panquecas acompanhadas com o molho.