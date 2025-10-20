Gastronomia

Almoço da semana: 5 receitas ricas em proteínas para incluir na dieta

Veja opções práticas e cheias de sabor para manter a alimentação balanceada

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:38

Penne integral com frango e grão-de-bico Crédito: Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock

As proteínas são fundamentais para quem busca mais disposição, controle de peso e recuperação muscular. Elas também ajudam a evitar a fome entre as refeições e deixam o cardápio mais completo. Veja abaixo opções práticas e cheias de sabor para variar o almoço da semana e manter a alimentação balanceada.Confira, a seguir, 5 receitas ricas em proteínas para incluir na dieta!

Penne integral com frango e grão-de-bico

Ingredientes

250 g de penne integral

200 g de peito de frango cortado em cubos pequenos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

2 dentes de alho picados

Sal a gosto

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de suco de limão

2 colheres de sopa de salsinha picada

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio. Coloque uma colher de sopa de sal na água e cozinhe o penne integral até ficar al dente . Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho picado até começar a dourar.

Adicione o frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até dourar bem. Acrescente o grão-de-bico cozido e refogue por mais 3 minutos para incorporar os sabores.

Junte o penne cozido e misture delicadamente, deixando aquecer por mais 2 minutos em fogo baixo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Arroz de camarão com ervilha e ovo cozido

Ingredientes

300 g de camarão limpo

2 ovos cozidos picados

1 xícara de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de ervilha fresca

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o camarão e tempere com sal e pimenta-do-reino, cozinhando por 3 a 4 minutos até ficarem rosados. Junte o arroz e a ervilha, misture bem, e aqueça por 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente os ovos picados e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Boeuf bourguignon com purê de batata Crédito: Imagem: Sham Clicks | Shutterstock

Boeuf bourguignon com purê de batata

Ingredientes

Boeuf bourguignon

800 g de acém

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em pedaços grandes

200 g de cogumelo paris cortado ao meio

2 colheres de sopa de extrato de tomate

500 ml de vinho tinto seco

300 ml de caldo de carne

1 folha de louro

2 ramos de tomilho fresco

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Purê de batata

600 g de batata descascada e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de manteiga

100 ml de leite morno

Água para cozinhar

1 pitada de noz-moscada

Sal a gosto

Modo de preparo

Boeuf bourguignon

Em um recipiente, tempere a peça de carne com sal e pimenta-do-reino. Depois, em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e sele todos os lados da carne até dourar bem. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura e o extrato de tomate e refogue por 2 minutos.

Volte a carne para a panela, junte o vinho tinto e o caldo de carne. Misture, adicione o louro e o tomilho e tampe parcialmente a panela. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 2 horas e 30 minutos, virando a carne na metade do tempo, até ficar bem macia e o molho encorpado. Nos últimos 20 minutos, adicione o cogumelo e ajuste o sal e a pimenta-do-reino.

Purê de batata

Em uma panela, cubra a batata com água e adicione o sal. Cozinhe em fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, coloque a batata amassada, a manteiga e o leite morno, mexendo até formar um purê cremoso. Tempere com noz-moscada e sal.

Sirva a carne inteira sobre o molho, acompanhada do purê de batata. Distribua a cenoura e o cogumelo ao redor e finalize com ramos de tomilho por cima.

Filé de salmão com lentilha e espinafre

Ingredientes

400 g de filé de salmão

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Depois, em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o peixe por 3 a 4 minutos de cada lado, até dourar e ficar macio. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione o alho e refogue rapidamente. Acrescente a lentilha e o espinafre, mexendo até o espinafre murchar. Sirva o salmão sobre a mistura de lentilha e espinafre.

Almôndega de grão-de-bico com atum

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

120 g de atum sólido ao natural escorrido

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um processador, triture o grão-de-bico até formar uma pasta grossa. Transfira para uma tigela e adicione o atum, o ovo, a farinha de aveia, o alho, a cebola, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa firme. Depois, modele pequenas almôndegas e coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Em seguida, leve ao forno médio preaquecido por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem levemente. Finalize com salsinha e sirva.