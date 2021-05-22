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Covid-19 e gripe

Caminhão leva vacinas a moradores da zona rural de Cariacica

Iniciativa tem objetivo de imunizar pessoas que não têm como se deslocar aos locais de vacinação na cidade ou não têm acesso à internet para realizar o agendamento
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 mai 2021 às 14:12

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 14:12

Moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, recebem vacinas contra a Covid-19 e gripe no Caminhão da Vacinação
Moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, recebem vacinas contra a Covid-19 e gripe no Caminhão da Vacinação Crédito: Cláudio Postay / Prefeitura de Cariacica
Moradores de Cachoeirinha, localidade na zona rural de Cariacica, receberam uma visita agradável na manhã deste sábado (22). Um caminhão com vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe foi até o local para realizar a imunização da comunidade. A ação da Secretaria de Saúde do município tem como objetivo imunizar pessoas que moram longe da sede e têm dificuldade de acesso às doses.
Nesta manhã, foram imunizadas pessoas dos grupos prioritários contra a Covid-19 e contra a gripe. No próximo sábado, o caminhão vai até a localidade de Roda D’Água. Segundo a Secretaria de Saúde de Cariacica, a expectativa é que 300 pessoas sejam vacinadas durante essas visitas.  Outras regiões serão contempladas em novas datas.

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Moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, recebem vacinas contra a Covid-19 e gripe no Caminhão da Vacinação
Moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, recebem vacinas contra a Covid-19 e gripe no Caminhão da Vacinação Crédito: Cláudio Postay / Prefeitura de Cariacica
O caminhão da vacinação é cedido pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo Roberta Goltara, secretária de Saúde de Cariacica, a iniciativa ajuda não apenas quem têm dificuldade de chegar até a sede, mas também quem tem problemas com o agendamento.
“Com essa parceria com a Sesa e os esforços da nossa equipe, conseguiremos levar a imunização a pessoas que não têm como se deslocar aos locais de vacinação na cidade ou não têm acesso à internet para realizar o agendamento”, explica.
Moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, recebem vacinas contra a Covid-19 e gripe no Caminhão da Vacinação
Moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, recebem vacinas contra a Covid-19 e gripe no Caminhão da Vacinação Crédito: Cláudio Postay / Prefeitura de Cariacica

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