Caminhão leva vacinas a moradores da zona rural de Cariacica

Moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, recebem vacinas contra a Covid-19 e gripe no Caminhão da Vacinação Crédito: Cláudio Postay / Prefeitura de Cariacica

Moradores de Cachoeirinha, localidade na zona rural de Cariacica , receberam uma visita agradável na manhã deste sábado (22). Um caminhão com vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe foi até o local para realizar a imunização da comunidade. A ação da Secretaria de Saúde do município tem como objetivo imunizar pessoas que moram longe da sede e têm dificuldade de acesso às doses.

Nesta manhã, foram imunizadas pessoas dos grupos prioritários contra a Covid-19 e contra a gripe. No próximo sábado, o caminhão vai até a localidade de Roda D’Água. Segundo a Secretaria de Saúde de Cariacica, a expectativa é que 300 pessoas sejam vacinadas durante essas visitas. Outras regiões serão contempladas em novas datas.

Moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, recebem vacinas contra a Covid-19 e gripe no Caminhão da Vacinação Crédito: Cláudio Postay / Prefeitura de Cariacica

O caminhão da vacinação é cedido pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo Roberta Goltara, secretária de Saúde de Cariacica, a iniciativa ajuda não apenas quem têm dificuldade de chegar até a sede, mas também quem tem problemas com o agendamento.

“Com essa parceria com a Sesa e os esforços da nossa equipe, conseguiremos levar a imunização a pessoas que não têm como se deslocar aos locais de vacinação na cidade ou não têm acesso à internet para realizar o agendamento”, explica.