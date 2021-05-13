Gripe: veja onde você pode se vacinar na Grande Vitória

Cachoeiro começa a vacinar crianças contra gripe nesta terça Crédito: Pixabay

A Campanha de Vacinação Contra a Influenza, o vírus da gripe, já está atendendo ao segundo grupo prioritário, formado por profissionais da educação e pessoas com mais de 60 anos . Crianças e mulheres grávidas ou que tiveram parto recentemente também são alvo da imunização.

A vacina contra a gripe é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra os vírus influenza A (H1N1) e duas variantes dele, influenza A (H3N2) e influenza B (subtipo Brisbane). A campanha já acontece há 23 anos.

Desde o dia 12 de abril, estão sendo imunizadas crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, grávidas, puérperas (mães que tiveram filho recentemente), indígenas e profissionais da saúde. Porém, a adesão não tem sido nada boa.

"Isso é preocupante. Não podemos fazer busca ativa em escolas (fazer aplicações no colégio) pois elas não estão funcionando devido à pandemia. Esse público precisa que os responsáveis os levem para a unidade de saúde para receber a dose. As complicações da Influenza podem matar crianças", enfatizou a coordenadora Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações.

GRANDE VITÓRIA

Quem estiver em qualquer um dos grupos citados aqui ainda pode se vacinar, até julho. As cidades da Grande Vitória estão montando estratégias para evitar aglomerações e imunizar todo o público.

CARIACICA

Em Cariacica , a primeira etapa levou à cobertura vacinal de 34% das grávidas e 35% das crianças que moram na cidade. Os idosos começaram a ser vacinados na última terça-feira (11) e a imunização dos professores será iniciada no próximo sábado (15). Na cidade, 27.211 pessoas foram imunizadas contra a gripe até esta quarta-feira (12).

Veja como se vacinar em Cariacica

Data e Grupo: grávidas, crianças e idosos desde o dia 12 de abril. Professores poderão receber a dose a partir de sábado (15).

grávidas, crianças e idosos desde o dia 12 de abril. Professores poderão receber a dose a partir de sábado (15). Local: informado no momento do agendamento.

informado no momento do agendamento. Agendamento: site da prefeitura de Cariacica.

VITÓRIA

A Capital vacinou 18 mil pessoas que integram o primeiro grupo alvo da campanha, mas ainda faltam 20 mil. Já quanto a idosos e professores juntos chegam a 72.600 em Vitória

Veja como se vacinar em Vitória:

Data e grupo: quarta-feira (12), 17 horas, abertura de 1.400 vagas para idosos, trabalhadores da saúde e professores.

quarta-feira (12), 17 horas, abertura de 1.400 vagas para idosos, trabalhadores da saúde e professores. Local: Igreja Batista de Jardim da Penha.

Igreja Batista de Jardim da Penha. Agendamento: site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online.

VILA VELHA

Na cidade de Vila Velha , o número de crianças vacinas é cinco vezes menor que o público que deveria receber o imunizante contra a influenza. Das 35 mil meninas e meninos com idade entre 6 meses a 6 anos, apenas 7.253 estão imunizadas. Em contrapartida, das 2 mil grávidas, 1.246 tomaram a dose.

Veja como se vacinar em Vila Velha:

Data e grupo: quinta-feira (13) inicia a imunização de professores.

quinta-feira (13) inicia a imunização de professores. Local: definido no momento do agendamento.

definido no momento do agendamento. Agendamento: site da Prefeitura de Vila Velha.

VIANA

Em Viana , 4.477 habitantes foram imunizadas contra a gripe na fase inicial e a marcação de data e horário está sendo realizada presencialmente nas unidades de saúde de Marcílio de Noronha, Viana Sede, Vila Bethânia e Jucu. A prefeitura estima vacinar 90% dos públicos alvos da campanha, por isso mesmo iniciando a vacinação de idosos e professores, as demais pessoas do grupo prioritário ainda podem agendar a aplicação da dose contra a influenza.

Veja como se vacinar em Viana:

Data: quinta-feira (13)

quinta-feira (13) Local: Campo Verde, Viana.

Campo Verde, Viana. Agendamento: marcação presencial nas unidades de saúde do bairro onde o morador reside.

SERRA

O maior município do Espírito Santo estima vacinar 44.665 crianças e 5.750 gestantes contra a gripe. Até agora, 12.930 crianças e 1.728 gestantes receberam a dose do imunizante, o que corresponde a 29% e 30% do total desejado. A vacinação de professores e idosos iniciou na terça-feira (11), que somados dão o total de 17.331 pessoas protegidas do vírus da influenza e duas variantes dele.

Veja como se vacinar em Serra:

Data e grupo: no site estão abertas a marcação para cada grupo.

Local: definido no momento do agendamento.

Agendamento: site da Prefeitura de Serra.

COVID-19

Para quem já recebeu a vacina contra a Covid-19, Danielle Grillo chama a atenção para a necessidade de aguardar pelo menos 14 dias para tomar o imunizante contra a Influenza. Isso vale tanto se for a primeira ou a segunda dose de proteção contra o coronavírus.

"Para as vacinas contra a Covid-19 ainda não há estudos sobre a administração simultânea com outras vacinas, por isso, a pessoa deve esperar 14 dias para tomar o imunizante da Influenza. No entanto, a vacina da gripe já é possível juntar com outras vacinas, então, quando for tomá-la leve a caderneta de vacinação para atualizá-la", pontuou a coordenadora Danielle Grillo.