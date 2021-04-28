Serra abre novas vagas para vacinação contra Covid-19 e contra a gripe

A Prefeitura da Serra promete abrir, na tarde desta quarta-feira (28), mais uma rodada de agendamento para vacinação contra a Covid-19. Além disso, o município também vai disponibilizar vagas para imunização contra a gripe. As vacinas vão atender a grupos de faixa etárias diferentes.
São mais de 3 mil doses da vacina contra a Covid-19 destinadas aos idosos com 60 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose. Também entram no grupo os idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores de saúde, que devem tomar a segunda dose. O agendamento para a vacina da Covid-19 começa às 18 horas desta quarta (28), pelo site da prefeitura.
Aqueles que conseguirem fazer o agendamento vão receber a vacina contra o coronavírus na quinta (29) e na sexta-feira (30). A vacina será aplicada no drive-thru do Parque da Cidade, nas Unidades Regionais de Saúde (URS) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de André Carloni, Bairro de Fátima, Carapina Grande, Eldorado, Jardim Tropical, José de Anchieta, Laranjeiras Velha, Nova Almeida, Nova Carapina I e II, Parque Residencial Laranjeiras e Planalto Serrano A.
Já no sábado (1º), haverá vacinação no drive-thru do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. É necessário apresentar documento de identidade e o cartão de vacina.
VACINA CONTRA A GRIPE
A vacina contra a gripe será disponibilizada em todas as Unidades Regionais e Unidades de Saúde, mas também é necessário fazer o agendamento pelo site da prefeitura. O agendamento para a vacinação contra a gripe acontece a partir das 20 horas desta quarta (28). São 1.948 vagas destinadas para crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e trabalhadores da saúde.