Serra abre novas vagas para vacinação contra Covid-19 e contra a gripe

Agendamento para vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe será aberto nesta quarta (28) na Serra

Aqueles que conseguirem fazer o agendamento vão receber a vacina contra o coronavírus na quinta (29) e na sexta-feira (30). A vacina será aplicada no drive-thru do Parque da Cidade, nas Unidades Regionais de Saúde (URS) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de André Carloni, Bairro de Fátima, Carapina Grande, Eldorado, Jardim Tropical, José de Anchieta, Laranjeiras Velha, Nova Almeida, Nova Carapina I e II, Parque Residencial Laranjeiras e Planalto Serrano A.