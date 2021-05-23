Coronavírus: ES chega a 10.512 mortes e passa de 470 mil casos

O Espírito Santo registrou, nas últimas 24 horas, 21 mortes por Covid-19. Com isso, desde o início da pandemia, 10.512 pessoas perderam suas vidas no Estado após serem infectados pela doença. Os dados foram atualizados na tarde deste domingo (23), pela Secretária de Estado de Saúde (Sesa), no Painel Covid-19.
Em 24 horas, também foram confirmados mais 826 casos em todo o Espírito Santo e 453 curados. Ao todo, 470.074 capixabas já enfrentaram a doença desde o início da pandemia, no ano passado, e 440.750 conseguiram se restabelecer
O município de Vila Velha continua sendo o que mais registrou mortos até o momento, com 1.439 óbitos, seguido da Serra (1.267), Cariacica (1.219) e Vitória (1.142).
Em número de casos, lidera o ranking o município da Serra, o mais populoso do Estado, com 60.428 registros, seguida de Vila Velha (58.069), Vitória (50.642) e Cariacica (36.602).
Até o momento, desde o início da pandemia, 1 milhão e 400 mil testes foram feitos em todo Estado.