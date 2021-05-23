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Painel Covid-19

Coronavírus: ES chega a 10.512 mortes e passa de 470 mil casos

Dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde neste domingo (23) apontam que, nas últimas 24 horas, 21 pessoas morreram da doença no Espírito Santo

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2021 às 17:20
Coronavírus
Coronavírus no ES: mais 21 mortes registradas neste domingo decorrentes da Covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou, nas últimas 24 horas, 21 mortes por Covid-19. Com isso, desde o início da pandemia, 10.512 pessoas perderam suas vidas no Estado após serem infectados pela doença. Os dados foram atualizados na tarde deste domingo (23), pela Secretária de Estado de Saúde (Sesa), no Painel Covid-19.
Em 24 horas, também foram confirmados mais 826 casos em todo o Espírito Santo e 453 curados. Ao todo, 470.074 capixabas já enfrentaram a doença desde o início da pandemia, no ano passado, e 440.750 conseguiram se restabelecer

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O município de Vila Velha continua sendo o que mais registrou mortos até o momento, com 1.439 óbitos, seguido da Serra (1.267), Cariacica (1.219) e Vitória (1.142).
Em número de casos, lidera o ranking o município da Serra, o mais populoso do Estado, com 60.428 registros, seguida de Vila Velha (58.069), Vitória (50.642) e Cariacica (36.602).
Até o momento, desde o início da pandemia, 1 milhão e 400 mil testes foram feitos em todo Estado. 

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