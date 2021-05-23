Coronavírus: ES chega a 10.512 mortes e passa de 470 mil casos

Coronavírus no ES: mais 21 mortes registradas neste domingo decorrentes da Covid-19 Crédito: Pixabay

Em 24 horas, também foram confirmados mais 826 casos em todo o Espírito Santo e 453 curados. Ao todo, 470.074 capixabas já enfrentaram a doença desde o início da pandemia, no ano passado, e 440.750 conseguiram se restabelecer

O município de Vila Velha continua sendo o que mais registrou mortos até o momento, com 1.439 óbitos, seguido da Serra (1.267), Cariacica (1.219) e Vitória (1.142).

Em número de casos, lidera o ranking o município da Serra, o mais populoso do Estado, com 60.428 registros, seguida de Vila Velha (58.069), Vitória (50.642) e Cariacica (36.602).