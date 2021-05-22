Força-tarefa interdita bar e manda três pararem de atender em Vitória

Agentes interditam bar em Jardim Camburi na noite desta sexta-feira (21) Crédito: Jansen Lube / Prefeitura de Vitória/Divulgação

Segundo os agentes da Secretaria de Desenvolvimento e Habitação (Sedec), o local não tem alvará de funcionamento e a interdição aconteceu após o não cumprimento de intimidação, multa e reincidência.

Além dessa interdição em Jardim Camburi, uma ação conjunta de fiscais da prefeitura com a Guarda Municipal e a Polícia Militar dispersou uma aglomeração na Rua da Lama, em Jardim da Penha . Na operação, uma caixa de som portátil também foi apreendida.

A mesma equipe também atuou em Jucutuquara, no Centro e na Praia do Canto. Nestes bairros, os fiscais, agentes e policiais paralisaram atividades em três estabelecimentos que estavam funcionando fora do horário permitido e com aglomerações.

Segundo a prefeitura, a ação conjunta realizou vistorias nos bairros São Pedro, Jucutuquara, Maruípe, Santa Tereza, Mário Cypreste, Jardim da Penha, Centro, Praia do Canto, Bela Vista, Cruzamento, Gurigica, Ilha de Santa Maria e São Cristóvão.

RISCO MODERADO

Vitória está em risco moderado de transmissão da Covid-19, de acordo com o Mapa de Risco do governo estadual e, com isso, bares e restaurantes devem respeitar horários e outros protocolos para funcionamento.

Os bares voltaram a abrir as portas nesta semana, mas devem seguir as restrições válidas para os restaurantes e lanchonetes. Ou seja, poderão funcionar de segunda a sábado até às 22h e, no domingo, até às 16h. A mesma regra vale para distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência.