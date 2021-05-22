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Na noite de sexta

Força-tarefa interdita bar e manda três pararem de atender em Vitória

Agentes da prefeitura, da Guarda Municipal e da Polícia Militar realizaram operação em bairros para fiscalizar estabelecimentos. Grupo também dispersou aglomeração na Rua da Lama

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 15:33

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 mai 2021 às 15:33
Agentes interditam bar em Jardim Camburi na noite desta sexta-feira (21)
Agentes interditam bar em Jardim Camburi na noite desta sexta-feira (21) Crédito: Jansen Lube / Prefeitura de Vitória/Divulgação
No primeiro fim de semana com o município de Vitória atuando novamente no risco moderado de transmissão da Covid-19 dentro das regras do mapa de risco do governo estadual, estabelecimentos foram fechados e aglomerações interrompidas na Capital. Em Jardim Camburi, um bar foi interditado na noite desta sexta-feira (21).
Segundo os agentes da Secretaria de Desenvolvimento e Habitação (Sedec), o local não tem alvará de funcionamento e a interdição aconteceu após o não cumprimento de intimidação, multa e reincidência.
Além dessa interdição em Jardim Camburi, uma ação conjunta de fiscais da prefeitura com a Guarda Municipal e a Polícia Militar dispersou uma aglomeração na Rua da Lama, em Jardim da Penha. Na operação, uma caixa de som portátil também foi apreendida.
A mesma equipe também atuou em Jucutuquara, no Centro e na Praia do Canto. Nestes bairros, os fiscais, agentes e policiais paralisaram atividades em três estabelecimentos que estavam funcionando fora do horário permitido e com aglomerações.
Segundo a prefeitura, a ação conjunta realizou vistorias nos bairros São Pedro, Jucutuquara, Maruípe, Santa Tereza, Mário Cypreste, Jardim da Penha, Centro, Praia do Canto, Bela Vista, Cruzamento, Gurigica, Ilha de Santa Maria e São Cristóvão.

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RISCO MODERADO

Vitória está em risco moderado de transmissão da Covid-19, de acordo com o Mapa de Risco do governo estadual e, com isso, bares e restaurantes devem respeitar horários e outros protocolos para funcionamento.
Os bares voltaram a abrir as portas nesta semana, mas devem seguir as restrições válidas para os restaurantes e lanchonetes. Ou seja, poderão funcionar de segunda a sábado até às 22h e, no domingo, até às 16h. A mesma regra vale para distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência.
Para esse grupo de negócios, há limitação de um cliente a cada 5m² e afastamento mínimo de 2m entre as mesas. As boates e casas de shows ainda não têm autorização de funcionar.

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