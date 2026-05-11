7 dicas para gastar a energia do gato em casa 

Adaptações simples no ambiente e momentos de interação ao longo do dia ajudam a gastar a energia do gato em casa Crédito: Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock

Os gatos são animais cheios de energia, curiosidade e instintos ligados à caça, exploração e brincadeiras. Mesmo aqueles que vivem exclusivamente dentro de casa precisam de estímulos físicos e mentais para manter o bem-estar e evitar problemas relacionados ao sedentarismo, ao estresse e ao tédio. Quando essa energia não é direcionada corretamente, o felino pode desenvolver comportamentos como arranhar móveis, miados excessivos, ansiedade e até agressividade.

Por isso, encontrar maneiras de gastar a energia do gato em casa é uma atitude importante para preservar a saúde física e emocional do animal. Com algumas adaptações simples no ambiente e momentos de interação ao longo do dia,é possíveltransformar a rotina do pet em algo mais divertido, estimulante e saudável.Veja a seguir!

1. Aposte em brincadeiras com varinhas e penas

As brincadeiras com varinhas, fitas e brinquedos com penas estimulam o instinto de caça do gato, algo muito importante para o equilíbrio emocional do felino. O movimento dos objetos desperta curiosidade e faz o animal correr, saltar e se movimentar pela casa. O ideal éfazermovimentos variados, simulando a movimentação de uma presa, para tornar a atividade mais interessante. Além de ajudar a gastar energia, esse tipo de brincadeira reduz o estresse e combate o tédio.

2. Crie espaços verticais para o gato explorar

Os gatos adoram observar o ambiente de locais altos, pois isso faz parte do comportamento natural da espécie. Prateleiras, nichos,arranhadoresaltos e torres ajudam o animal a subir, pular e explorar diferentes áreas da casa. Esse tipo de enriquecimento ambiental estimula o exercício físico e aumenta a sensação de segurança do felino. Além disso, ambientes verticais são especialmente úteis para gatos que vivem em apartamentos ou espaços pequenos.

3. Utilize brinquedos interativos

Os brinquedos interativos são ótimos aliados para estimular a mente e o corpo do gato ao mesmo tempo. Existem modelos que liberam petiscos , bolas que se movimentam sozinhas e jogos que desafiam o raciocínio do animal. Esses itens ajudam o felino a se manter ocupado e diminuem o comportamento destrutivo causado pelo tédio. Além disso, eles incentivam a curiosidade e fazem o gato se movimentar pela casa em busca de recompensas.

Brincar e estimular os gatos por alguns minutos pode melhorar o comportamento e a saúde do animal Crédito: Imagem: Dora Zett | Shutterstock

4. Reserve momentos diários de interação

Mesmo os gatos mais independentes precisam de atenção e interação com os tutores. Separar alguns minutos do dia para brincar e estimular o animal pode fazer grande diferença no comportamento e na saúde do felino. Além de gastar energia, esses momentos ajudam a fortalecer o vínculo afetivo e reduzem sinais de ansiedade e solidão.

5. Espalhearranhadorespela casa

Os arranhadores não servem apenas para proteger os móveis. Eles também ajudam o gato a alongar o corpo, fortalecer músculos e liberar energia acumulada. Além disso, arranhar faz parte do comportamento natural dos felinos, sendo uma forma de marcação territorial e alívio emocional. Existem modelos verticais, horizontais e em formato de torre, permitindo diferentes tipos de uso.

6. Ofereça petiscos de forma estratégica

Esconder petiscos em brinquedos ou em diferentes pontos da casa faz o gato usar o olfato e a inteligência para encontrá-los. Essa prática estimula comportamentos naturais de busca por alimento e deixa a rotina mais ativa e interessante. Além de gastar energia física, o animal também exercita a mente durante a atividade.

7. Estimule o gato com caixas de papelão