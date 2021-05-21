Os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental que estudam em Vitória poderão retornar às aulas presenciais na próxima segunda-feira (24). A Capital continuará na classificação de risco moderado na próxima semana, segundo o Mapa de Risco de Convivência com o coronavírus divulgado nesta sexta-feira (21), pelo governo do Estado.
Vitória retoma aulas presenciais no Ensino Fundamental II na segunda-feira (24)
Já retornaram às aulas presenciais no município os estudantes do Ensino Fundamental II, a Educação Infantil e a Educação de Jovem e Adultos (EJA).
Os alunos do Ensino Fundamental II foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro dele chamado de Azul começa na segunda-feira. No dia 31 de maio, a projeção da Secretaria Municipal de Educação é de que o segundo grupo, Laranja, retorne às aulas, alternando entre as semanas em casa e no colégio.
FACULTATIVO
As aulas presenciais não são obrigatórias. Os responsáveis podem escolher encaminhar o estudante para a escola ou optar pelas aulas remotas. Os estudantes que continuarem em casa serão atendidos pelo ensino remoto emergencial, que consiste nos conteúdos e atividades por meio da plataforma AprendeVix e outros recursos tecnológicos usados pelas escolas ou roteiros de estudo entregues de forma impressa.
Para isso, para voltar às aulas presenciais, a família do aluno precisa comunicar à unidade de ensino, por meio da secretaria escolar ou do Boletim Online.
Para a abertura, os colégios precisam atender a protocolos sanitários estipulados pela Secretaria Estadual de saúde (Sesa). A prefeitura informou que as escolas passaram por pequenas reformas e foram adaptadas, com demarcação do espaço físico, respeitando 1,5 metro de distanciamento; instalação de pias e lavatórios em mais pontos da unidade; instalação de pontos de álcool 70% e instalação de mais ventiladores.
Além disso, houve distribuição de máscaras aos profissionais da Educação e estudantes assim que as atividades presenciais retornaram.