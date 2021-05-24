Coronavírus: ES registra 10.589 mortes e passa de 471 mil casos

Ocupação nas UTIs do Espírito Santo reduziu, mas continuam chegando pacientes com coronavírus Crédito: TV Gazeta Noroeste

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.492 novos casos, chegando a 471.566 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.604. Vila Velha aparece em segundo, com 58.231 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.762) e Cariacica (36.679).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.746 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.045), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (21), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 442.511, sendo 1.761 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.