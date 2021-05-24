ES anuncia vacinação de rodoviários contra a Covid-19 a partir de quarta (26)

O Governo do Estado vai iniciar a vacinação de rodoviários contra a Covid-19 na próxima quarta-feira (26). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, na manhã desta segunda-feira (24), no evento que marcou o início da vacinação de agentes penitenciários e socioeducativos no Espírito Santo.
"As vacinas estão chegando e nesta semana vão chegar mais vacinas, da AstraZeneca. Nós hoje (24) iniciamos a vacinação dos agentes socioeducativos e inspetores penitenciários. Vamos começar na próxima quarta-feira dos rodoviários e vamos começar, também, nos próximos dias, os portuários. Estamos buscando vacinar categorias profissionais que estão trabalhando, em risco", afirmou Casagrande.
Os detalhes de como será a vacinação dos rodoviários ainda não foram informados pelo governador, mas assim como outras categorias, o governo deve fazer uma cerimônia para marcar o início da imunização dos motoristas de ônibus.
PROTESTO
No dia 13 de abril, desde as primeiras horas da manhã, uma manifestação do Sindicato dos Rodoviários impediu que os veículos saíssem para fazer as viagens. A categoria protestou pela inclusão dos motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, alegando mortes pela doença entre os profissionais. Depois do fim da paralisação, os veículos voltaram a circular às 9h.