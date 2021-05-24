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Covid-19

Coronavac: Vitória abre agendamento com mil vagas para segunda dose

Idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac até o dia 8 de abril poderão agendar a segunda dose

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 10:21

Publicado em 

24 mai 2021 às 10:21
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
 Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac até o dia 8 de abril poderão agendar a segunda dose a partir das 14 horas desta segunda-feira (24).
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vitória vai disponibilizar 1.000 vagas, por meio do site da prefeitura, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou do aplicativo Vitória Online.
Poderão receber a segunda dose todas pessoas que receberam a primeira dose na capital. Já os moradores de Vitória que tomaram a primeira dose fora da capital deverão apresentar o comprovante de residência.
A vacinação será realizada nesta terça-feira (25), no Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia).

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