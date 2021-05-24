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Nesta terça-feira (25)

Vitória abre 1.200 vagas para vacina contra a Covid-19 e 400 para gripe

Agendamento deve ser feito pelo site da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) ou pelo aplicativo Vitória Online; veja detalhes

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2021 às 20:28
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
Serão 1.200 vagas para a vacina contra a Covid-19 e 400 vagas para a vacina contra a gripe Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) informou nesta segunda-feira (24) que vai disponibilizar mais um lote da vacina contra a Covid-19. Desta vez, poderão se vacinar as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) na faixa etária de 30 a 59 anos.
Também poderão ser imunizadas, na faixa etária de 18 a 59 anos, pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual/mental, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e com obesidade mórbida (IMC maior que 40).

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Serão disponibilizadas 1.200 vagas nesta terça-feira (25), às 11 horas. A marcação pode ser feita no site da PMV, por meio deste link, ou no aplicativo Vitória Online. A vacinação será realizada na quarta-feira (26), no ginásio da Faculdade Salesiana e no Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia).

INFLUENZA

Nesta terça-feira (25), às 10 horas, será aberto novo agendamento de vacinação contra a gripe, com 400 vagas. Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e professores poderão fazer o agendamento, também pelo www.agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

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