Vitória abre 1.200 vagas para vacina contra a Covid-19 e 400 para gripe

A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) informou nesta segunda-feira (24) que vai disponibilizar mais um lote da vacina contra a Covid-19. Desta vez, poderão se vacinar as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) na faixa etária de 30 a 59 anos.
Também poderão ser imunizadas, na faixa etária de 18 a 59 anos, pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual/mental, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e com obesidade mórbida (IMC maior que 40).
Serão disponibilizadas 1.200 vagas nesta terça-feira (25), às 11 horas. A marcação pode ser feita no site da PMV, por meio deste link, ou no aplicativo Vitória Online. A vacinação será realizada na quarta-feira (26), no ginásio da Faculdade Salesiana e no Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia).
INFLUENZA
Nesta terça-feira (25), às 10 horas, será aberto novo agendamento de vacinação contra a gripe, com 400 vagas. Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e professores poderão fazer o agendamento, também pelo www.agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.