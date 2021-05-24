Vitória abre 1.200 vagas para vacina contra a Covid-19 e 400 para gripe

Serão 1.200 vagas para a vacina contra a Covid-19 e 400 vagas para a vacina contra a gripe

Também poderão ser imunizadas, na faixa etária de 18 a 59 anos, pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual/mental, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e com obesidade mórbida (IMC maior que 40).