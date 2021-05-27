Coronavírus: ES registra 10.684 mortes e passa de 477 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.972 novos casos, chegando a 477.257 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 61.190. Vila Velha aparece em segundo, com 58.873 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.431) e Cariacica (36.950).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.902 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.141), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (27), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 448.481, sendo 2.363 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.