Veja como vai funcionar a nova etapa de vacinação dos professores no ES

O governador Renato Casagrande durante ato simbólico de vacinação dos professores do ES Crédito: Hélio Filho | Secom ES

A mudança no processo de vacinação dos profissionais da educação contra a Covid-19 gerou uma série de dúvidas na categoria, já que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) não vai continuar com a divulgação de listas com o nome dos trabalhadores. A partir desta quinta-feira (27), as prefeituras ficarão responsáveis pelo agendamento, sejam eles realizados on-line ou por meio de listagem.

Confira como fica a programação de alguns municípios. Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a vacinação dos professores vai continuar, desta vez por meio de agendamento ou chamamento definido por cada município, de acordo com a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite. A Sesa destacou ainda que a imunização desse grupo segue o ordenamento de professores, auxiliares de classe e gestores das unidades escolares, e em seguida os demais trabalhadores da escola, de acordo com a organização das equipes municipais.

VITÓRIA

Na Capital , o agendamento para professores foi realizado nesta quarta-feira (26). Foi feito de forma on-line para profissionais que têm entre 40 e 59 anos. Foram disponibilizadas 600 doses, mas as vagas já se esgotaram.

A imunização teve início nesta quinta-feira (27), na Loja Maçônica, em Bento Ferreira. Para vacinação é necessário apresentação de documento que comprove a categoria, como declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador.

Os próximos agendamentos também serão realizados de forma on-line, mas ainda não há data definida.

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha destacou que os profissionais de educação serão convocados por meio da lista nominal no site do município. Uma relação já foi divulgada e a aplicação terá início nesta sexta-feira (28), e seguirá durante o sábado (29) e segunda-feira (31). A vacinação será realizada a partir das 9 horas, na Igreja Maranata do Jaburuna o Manain Jaburuna.

A prefeitura esclareceu que neste momento serão vacinados professores da rede municipal. Os demais profissionais, de redes particulares que atuam no município, deverão agendar a vacina no momento em que abrir agendamento on-line para esse público.

No momento da vacinação, o professor da rede municipal deve apresentar documento com foto, crachá de identificação ou contracheque. A prefeitura pontuou inda que vai imunizar todos os profissionais de educação.

CARIACICA

Em Cariacica , foram disponibilizadas 2.000 doses da vacina para imunização dos professores. O agendamento teve início nesta quarta-feira (26), para trabalhadores da educação infantil e fundamental de 35 anos ou mais das redes públicas federal, municipal, estadual e privada que residam no município.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou ainda que o agendamento deve ser feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br

Segundo a Semus, no dia da vacinação é necessário apresentação de documento de identidade com foto, comprovante de residência e um documento que comprove o vínculo e atividade desenvolvida.

SERRA

Na Serra , os professores também devem fazer o agendamento on-line. A prefeitura destacou que não haverá mais lista nominal. As vagas para vacinação foram abertas nesta quarta-feira (26) para trabalhadores acima de 40 anos (professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio e técnico, além de gestores dessas unidades escolares), no link http://gti.serra.es.gov.br/

Para se vacinar, todos deverão levar documento com foto e cartão de vacina.

VIANA

Em Viana , os profissionais da educação serão contatados pelas escolas que atuam. O chamado Dia D acontece nesta sexta-feira (28), das 8 às 20h, no Centro Multiuso “É pra Já”. Além dos professores, serventes, porteiros, faxineiros entre outros também poderão ser convocados.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari relatou que os profissionais são notificados por meio de lista nominal divulgada pelo município, mas a administração aguarda as orientações do governo do Estado e a chegada de doses destinadas ao atendimento desse público.

ARACRUZ

Em Aracruz , a Secretaria de Educação (Semed) está responsável por entrar em contato com as escolas da rede municipal, estadual e privada da cidade. Na região a vacinação acontece uma vez por semana. Na ocasião, os profissionais devem apresentar a declaração da escola e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

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