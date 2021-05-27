Veja como vai funcionar a nova etapa de vacinação dos professores no ES

A mudança no processo de vacinação dos profissionais da educação contra a Covid-19 gerou uma série de dúvidas na categoria, já que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) não vai continuar com a divulgação de listas com o nome dos trabalhadores. A partir desta quinta-feira (27), as prefeituras ficarão responsáveis pelo agendamento, sejam eles realizados on-line ou por meio de listagem.
Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a vacinação dos professores vai continuar, desta vez por meio de agendamento ou chamamento definido por cada município, de acordo com a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite. A Sesa destacou ainda que a imunização desse grupo segue o ordenamento de professores, auxiliares de classe e gestores das unidades escolares, e em seguida os demais trabalhadores da escola, de acordo com a organização das equipes municipais. Confira como fica a programação de alguns municípios.
VITÓRIA
Na Capital, o agendamento para professores foi realizado nesta quarta-feira (26). Foi feito de forma on-line para profissionais que têm entre 40 e 59 anos. Foram disponibilizadas 600 doses, mas as vagas já se esgotaram.
A imunização teve início nesta quinta-feira (27), na Loja Maçônica, em Bento Ferreira. Para vacinação é necessário apresentação de documento que comprove a categoria, como declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador.
Os próximos agendamentos também serão realizados de forma on-line, mas ainda não há data definida.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha destacou que os profissionais de educação serão convocados por meio da lista nominal no site do município. Uma relação já foi divulgada e a aplicação terá início nesta sexta-feira (28), e seguirá durante o sábado (29) e segunda-feira (31). A vacinação será realizada a partir das 9 horas, na Igreja Maranata do Jaburuna o Manain Jaburuna.
A prefeitura esclareceu que neste momento serão vacinados professores da rede municipal. Os demais profissionais, de redes particulares que atuam no município, deverão agendar a vacina no momento em que abrir agendamento on-line para esse público.
No momento da vacinação, o professor da rede municipal deve apresentar documento com foto, crachá de identificação ou contracheque. A prefeitura pontuou inda que vai imunizar todos os profissionais de educação.
CARIACICA
Em Cariacica, foram disponibilizadas 2.000 doses da vacina para imunização dos professores. O agendamento teve início nesta quarta-feira (26), para trabalhadores da educação infantil e fundamental de 35 anos ou mais das redes públicas federal, municipal, estadual e privada que residam no município.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou ainda que o agendamento deve ser feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.
Segundo a Semus, no dia da vacinação é necessário apresentação de documento de identidade com foto, comprovante de residência e um documento que comprove o vínculo e atividade desenvolvida.
SERRA
Na Serra, os professores também devem fazer o agendamento on-line. A prefeitura destacou que não haverá mais lista nominal. As vagas para vacinação foram abertas nesta quarta-feira (26) para trabalhadores acima de 40 anos (professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio e técnico, além de gestores dessas unidades escolares), no link http://gti.serra.es.gov.br/.
Para se vacinar, todos deverão levar documento com foto e cartão de vacina.
VIANA
Em Viana, os profissionais da educação serão contatados pelas escolas que atuam. O chamado Dia D acontece nesta sexta-feira (28), das 8 às 20h, no Centro Multiuso “É pra Já”. Além dos professores, serventes, porteiros, faxineiros entre outros também poderão ser convocados.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari relatou que os profissionais são notificados por meio de lista nominal divulgada pelo município, mas a administração aguarda as orientações do governo do Estado e a chegada de doses destinadas ao atendimento desse público.
ARACRUZ
Em Aracruz, a Secretaria de Educação (Semed) está responsável por entrar em contato com as escolas da rede municipal, estadual e privada da cidade. Na região a vacinação acontece uma vez por semana. Na ocasião, os profissionais devem apresentar a declaração da escola e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
LINHARES
Em Linhares, o município vai informar aos profissionais por meio de listagem no site da Prefeitura. A vacinação de professores acontece na Umidade Sanitária de Linhares, no bairro Colina, das 8 às 16 horas. No momento da vacinação será necessário levar identidade e comprovante de vínculo como contracheque ou declaração da escola.