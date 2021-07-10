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Avanço etário

Vitória e Vila Velha têm mais de 90% do público de 35 a 39 anos vacinado

No caso da Serra, por ter atingido apenas 19% do público 35+, ainda não houve abertura de agendamento para maiores de 30 anos

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 16:54

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 jul 2021 às 16:54
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
As cidades de Vitória e de Vila Velha começaram nesta semana a agendar vacinas contra a Covid-19 para pessoas com idade entre 30 e 34 anos. Segundo os municípios, o motivo de ter reduzido a faixa etária de quem poderá ter acesso a doses dos imunizantes tem relação com a adesão do público de 35 a 39 anos. De acordo com as prefeituras, mais de 90% desse grupo já teve acesso ao procedimento.
A determinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de que para iniciar uma nova faixa etária deve-se ter atingido no mínimo 90% da população mais velha sem  restringir o agendamento das idades mais avançadas. É de responsabilidade das gestões municipais realizarem os agendamentos e de definirem os novos grupos que serão atendidos.
De acordo com informações da Prefeitura de Vitória, a Capital começou a vacinar pessoas com 30 anos quando atingiu 94,45% das pessoas com idade entre 35 e 39 anos. Além disso, em Vitória já foram aplicadas ao todo 307.590 doses da vacina contra a Covid, sendo 213.054 da primeira dose, o que representa 58,2% de cobertura, e 94.536 da segunda dose e dose única, o que representa 25,7% da população totalmente imunizada.
A Prefeitura de Vila Velha também informou que só houve avanço de faixa etária porque houve vacinação de 90% do público-alvo acima de 35 anos. Em nota, a PMVV esclareceu que as definições se dão a partir do plano nacional de imunização e que Vila Velha abriu agendamento para pessoas com idade a partir dos 30 anos nestas quinta (8) e sexta-feira (9). A partir da próxima terça-feira (13), haverá o início da vacinação desse novo público.
Já no caso do município da Serra, a prefeitura informou, por meio da Secretaria de Saúde, que apenas mudará a faixa etária para vacinação contra a Covid-19 em pessoas sem comorbidades quando ampliar a cobertura vacinal do público atual. O município tem uma grande população entre 35 e 39 - estimada em 45.076 munícipes - e a meta é atingir 60% desse público com o imunizante antes da ampliação. Atualmente, a Serra imunizou cerca de 19% desse público-alvo.

LEITORES QUESTIONAM AGENDAMENTO

Para a leitora de A Gazeta, Ariane Neves, de 33 anos, ter feito o agendamento da faixa etária correspondente ao esposo, que tem 43 anos, não foi uma tarefa fácil. O casal, que mora em Vitória, conseguiu agendar para ele a imunização em Vila Velha para este sábado (10).
"Tivemos problema para agendar na semana passada. Acredito que tem muitas pessoas em faixas superiores que não estão conseguindo realizar o agendamento em Vitória. E hoje (10) eu percebi muitas pessoas mais velhas vacinando no Tartarugão. Eu não sei se poderia ser a segunda dose. É frustrante a tentativa de agendamento. É ótimo ver as faixas avançando, mas têm pessoas com mais de 40 anos que não conseguiram. À medida que reduz a faixa, maior o número de pessoas. Consequentemente, mais difícil o agendamento", pontuou.

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