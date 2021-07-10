ES tem o maior número de cidades em risco baixo desde novembro de 2020

O indicador deste novo mapa, divulgado nesta sexta-feira (9), mostra que, a partir da próxima semana, 80,76% das cidades do Estado estarão no risco baixo, ou seja, com menores restrições nas atividades econômicas e sociais. O mapa é válido entre segunda-feira (12) e domingo (18).

A divulgação dos mapas de risco, feita pelo governo do Estado, acontece desde abril de 2020. A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19.