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Mapa de risco

ES tem o maior número de cidades em risco baixo desde novembro de 2020

A Gazeta checou todos os mapas anteriores e confirmou que este é o melhor cenário desde novembro: 63 municípios em risco baixo, 15 em risco moderado e nenhum em risco alto e extremo

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 23:04

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 jul 2021 às 23:04
Coronavírus e a economia
63º mapa de risco do Espírito Santo é o melhor já divulgado este ano, com mais municípios em risco baixo Crédito: Pixabay
63º mapa que define o grau de risco de contágio da Covid-19 nos municípios do Espírito Santo saiu nesta sexta-feira (9) e a notícia é boa: mais de 80% do Estado aparece no risco baixo — com 63 municípios em risco baixo, 15 em risco moderado e nenhum em risco alto e extremo. Após checagem de todos os mapas anteriores, a reportagem de A Gazeta confirmou que este é o melhor cenário já divulgado desde novembro de 2020. No 31º mapa de risco, o ES registrou 76 municípios em risco baixo e apenas 3 em risco moderado. Na semana seguinte, no 32º mapa de risco, foram 73 cidades no risco baixo e 5 no moderado.
32º mapa de risco do Espírito Santo
32º mapa de risco do Espírito Santo Crédito: Governo do Estado
63º Mapa de Risco Covid-19
63º Mapa de Risco Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do ES
O indicador deste novo mapa, divulgado nesta sexta-feira (9), mostra que, a partir da próxima semana, 80,76% das cidades do Estado estarão no risco baixo, ou seja, com menores restrições nas atividades econômicas e sociais. O mapa é válido entre segunda-feira (12) e domingo (18).

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A divulgação dos mapas de risco, feita pelo governo do Estado, acontece desde abril de 2020. A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19.
E para que todo o mapa fique verde, com todos os municípios classificados em risco baixo, os especialistas reforçam que é importante que a máscara continue sendo indispensável para os capixabas. O acessório é essencial desde o início da pandemia. Como já foi informado anteriormente em reportagem de A Gazeta, é consenso entre médicos e demais especialistas de saúde que o item de proteção individual reduz as chances de propagação do vírus, tendo se tornado, inclusive, obrigatório o uso por meio de um decreto estadual.

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