Covid-19: sobe para 63 o número de cidades em risco baixo, 80% do ES

63º Mapa de Risco Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do ES

Com a melhora gradativa dos indicadores da Covid-19 no Espírito Santo, o mapa de risco para a transmissão da doença também se apresenta mais favorável. O indicador mostra que, na próxima semana, 80,76% das cidades do Estado estarão no risco baixo, ou seja, com menores restrições nas atividades econômicas e sociais.

Na classificação vigente até o domingo (11), são 59 cidades no risco baixo e as demais 19 no moderado. Na próxima semana, subirá para 63 as do risco baixo, incluindo toda a região metropolitana, e 15 no risco moderado.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - sobe para 63 o número de cidades em risco baixo, 80 por cento do ES

A divulgação do novo mapa foi feita no fim da tarde desta sexta-feira (9). Ele começará a vigorar na segunda-feira (12) e deve valer até o dia 18, no domingo.

Nas cidades de risco moderado, há mais restrições para funcionamento das atividades, com limitação de horários. Somente a atividade educacional está liberada, sem reservas.

Já nos municípios cuja classificação é baixa, não há restrição para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes. Em qualquer nível de risco, porém, o uso de máscara e o distanciamento permanecem obrigatórios nos estabelecimentos e os eventos como shows e festas de grande porte estão proibidos.

63º Mapa de Risco Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do ES

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. O mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO:

RISCO BAIXO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.