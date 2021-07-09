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Guerino Balestrassi

Curado da Covid-19, prefeito de Colatina volta ao trabalho

O chefe do Executivo municipal foi diagnosticado com a doença no dia 28 de junho e ficou isolado em casa, sem necessidade de internação

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 11:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 jul 2021 às 11:37
Guerino Balestrassi (PSC)
Guerino Balestrassi (PSC) Crédito: Divulgação/ Assessoria
O prefeito de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Guerino Balestrassi (PSC), está curado da Covid-19 e retornou às atividades presenciais nesta quinta-feira (8). O chefe do Executivo municipal foi diagnosticado com a doença no dia 28 de junho e ficou isolado em casa, sem necessidade de internação. Ele ainda não recebeu a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus.
Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a primeira-dama e chefe de gabinete, Mara Oliveira, que também havia sido diagnosticada com Covid-19, já retornou ao trabalho presencial. Os dois foram testados, com resultado negativo. 
Em uma publicação nas redes sociais, Mara agradeceu a amigos e familiares pelas orações e pelo apoio recebido durante o período em que ela e Balestrassi estiveram com a doença: "Aos nossos familiares, amigos, vizinhos, profissionais da saúde, a todos que nos ajudaram, oraram, enviaram mensagens quero demonstrar toda nossa gratidão. Vocês nos trouxeram ânimo!".

BALESTRASSI AINDA TOMARÁ SEGUNDA DOSE DA VACINA

Balestrassi tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca em 10 de abril. Na ocasião, o prefeito parabenizou os profissionais de saúde envolvidos na vacinação e chamou a vacina de “dose de esperança”.
De acordo com o gabinete do prefeito, a data para ele receber a segunda dose do imunizante estava agendada para o dia 5 de julho, mas vai aguardar mais uma semana para completar a imunização. Já a primeira-dama foi vacinada recentemente, também com a primeira dose de AstraZeneca.
As vacinas contra a Covid-19 não impedem a pessoa de contrair o novo coronavírus, mas evitam casos graves e a morte pela doença. 

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