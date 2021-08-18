Viana abre mais de 12 mil vagas para vacinar qualquer pessoa acima de 18 anos

Viana vai abrir vacinação para qualquer pessoa acima de 18 anos, mesmo que não seja morador do município

De acordo com a Prefeitura de Viana, quem conseguir agendar uma das 12.239 doses vai receber a vacina no próximo sábado (21), em um grande drive-thru, no estacionamento da Transportadora Belmok, em Canaã, das 8h às 16h30.

"Com sua população com 18 anos ou mais 100% vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (meia dose e dose padrão), neste sábado (21) Viana abre as portas do município no projeto Viana Solidária contra a Covid-19, para que qualquer pessoa com 18+ tome a primeira dose da vacina", informou a prefeitura, em nota.