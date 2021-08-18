Viana abre mais de 12 mil vagas para vacinar qualquer pessoa acima de 18 anos

O município de Viana vai abrir vacinação contra a Covid-19 para pessoas de outras cidades do Espírito Santo. Serão mais de 12 mil vagas disponíveis para qualquer pessoa que tenha 18 anos ou mais e ainda não recebeu a primeira dose da vacina. O agendamento está aberto na tarde desta quarta-feira (18), no site vacina e confia.
De acordo com a Prefeitura de Viana, quem conseguir agendar uma das 12.239 doses vai receber a vacina no próximo sábado (21), em um grande drive-thru, no estacionamento da Transportadora Belmok, em Canaã, das 8h às 16h30.
"Com sua população com 18 anos ou mais 100% vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (meia dose e dose padrão), neste sábado (21) Viana abre as portas do município no projeto Viana Solidária contra a Covid-19, para que qualquer pessoa com 18+ tome a primeira dose da vacina", informou a prefeitura, em nota.
Atualização
18/08/2021 - 2:03
Após a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Viana informou que abriu o agendamento na tarde desta quarta-feira. Anteriormente, a prefeitura não havia informado o horário de abertura. O texto foi atualizado.