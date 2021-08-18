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De outras cidades

Viana abre mais de 12 mil vagas para vacinar qualquer pessoa acima de 18 anos

Quem conseguir agendar uma das 12.239 doses vai receber a vacina contra a Covid-19 no próximo sábado (21), em um grande drive-thru, das 8h às 16h30

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2021 às 12:28
Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Viana vai abrir vacinação para qualquer pessoa acima de 18 anos, mesmo que não seja morador do município Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Viana vai abrir vacinação contra a Covid-19 para pessoas de outras cidades do Espírito Santo. Serão mais de 12 mil vagas disponíveis para qualquer pessoa que tenha 18 anos ou mais e ainda não recebeu a primeira dose da vacina. O agendamento está aberto na tarde desta quarta-feira (18), no site vacina e confia
De acordo com a Prefeitura de Viana, quem conseguir agendar uma das 12.239 doses vai receber a vacina no próximo sábado (21), em um grande drive-thru, no estacionamento da Transportadora Belmok, em Canaã, das 8h às 16h30.
"Com sua população com 18 anos ou mais 100% vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (meia dose e dose padrão), neste sábado (21) Viana abre as portas do município no projeto Viana Solidária contra a Covid-19, para que qualquer pessoa com 18+ tome a primeira dose da vacina", informou a prefeitura, em nota. 

Atualização

18/08/2021 - 2:03
Após a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Viana informou que abriu o agendamento na tarde desta quarta-feira. Anteriormente, a prefeitura não havia informado o horário de abertura. O texto foi atualizado. 

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