Vila Velha abre nesta quinta-feira (19) 20 mil vagas para o público 18+

Vila Velha abre nesta quinta-feira (19) 20 mil vagas de vacinação contra a Covid-19 para o público acima de 18 anos. O agendamento será feito em quatro horários diferentes.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a agenda será aberta de forma fracionada para poder atender à demanda inicial. O primeiro grupo, formado por pessoas com 24 anos ou mais, deve agendar a vacina às 9h, enquanto o último grupo, de pessoas com 18 e 19 anos, terá agendamento aberto às 16h.
Veja como vai funcionar:
- Às 9 horas, a agenda será aberta para o público de 24+
- Às 11 horas, a agenda será aberta para o público de 22 e 23 anos
- Às 14 horas, as vagas serão para o público de 20 e 21 anos.
- Às 16 horas, o público contemplado é de 18 e 19 anos.
O agendamento deve ser feito no site da prefeitura, respeitando os horários de cada grupo. As vacinas serão aplicadas no sábado (21) e no decorrer da próxima semana.