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Vacina contra a Covid-19

Vila Velha abre nesta quinta-feira (19) 20 mil vagas para o público 18+

Agendamento para púbico com 18 anos ou mais será separado por faixa etária e vai iniciar às 9h. Confira a agenda completa

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2021 às 11:41
Vacina Astrazeneca
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Vila Velha abre nesta quinta-feira (19) 20 mil vagas de vacinação contra a Covid-19 para o público acima de 18 anos. O agendamento será feito em quatro horários diferentes.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a agenda será aberta de forma fracionada para poder atender à demanda inicial. O primeiro grupo, formado por pessoas com 24 anos ou mais, deve agendar a vacina às 9h, enquanto o último grupo, de pessoas com 18 e 19 anos, terá agendamento aberto às 16h. 

Veja como vai funcionar:

  • Às 9 horas, a agenda será aberta para o público de 24+ 
  • Às 11 horas, a agenda será aberta para o público de 22 e 23 anos
  • Às 14 horas, as vagas serão para o público de 20 e 21 anos.
  • Às 16 horas, o público contemplado é de 18 e 19 anos.
O agendamento deve ser feito no site da prefeitura, respeitando os horários de cada grupo.  As vacinas serão aplicadas no sábado (21) e no decorrer da próxima semana.

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