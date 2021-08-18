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Influenza

Cariacica faz mutirão para vacinar população contra a gripe

Para ser vacinado, é necessário levar um documento de identificação e ser maior de 12 anos. Desde o dia 7 de agosto, 2.911 pessoas foram vacinadas no Shopping Moxuara

Publicado em 

18 ago 2021 às 08:26

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 08:26

Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Mutirão de vacinação contra a Influenza inicia nesta quarta (18) e vai até o sábado (21) Crédito: Pixabay
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) realiza um mutirão de vacinação contra a gripe Influenza, sem a necessidade de agendamento, no Shopping Moxuara. O processo de aplicação da vacina começa nesta quarta (18) e vai até o sábado (21). Para ser vacinado, é necessário levar um documento de identificação e ser maior de 12 anos.
O horário de vacinação é das 12h às 18h, ao longo dos dias indicados. No sábado, porém, o horário é das 8h às 16h. O ponto de aplicação é próximo à entrada do shopping, que se encontra no bairro São Francisco.
Desde o dia 7 de agosto, 2.911 pessoas foram vacinadas no Shopping Moxuara. O mutirão conta com a ajuda voluntária de alunos e vacinadores do curso técnico em enfermagem do Colégio Lusíadas, em Campo Grande. Todos eles são supervisionados por profissionais da Semus.

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