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Vacina contra a Covid

Vitória abre nesta quarta (18) mais 11.400 vagas para pessoas com mais de 18 anos

A vacinação acontecerá na quinta-feira (19), sexta-feira (20) e no sábado (21)

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 11:25

Publicado em 

18 ago 2021 às 11:25
Vacinação
Serão disponibilizadas 11.400 vagas em novo agendamento aberto nesta quarta-feira Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória vai abrir às 16 horas desta quarta-feira (18) novo agendamento para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para o público acima de 18 anos.
Serão disponibilizadas 11.400 vagas por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br e pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação acontece quinta-feira (19) no Sesi em Jardim da Penha, sexta-feira (20) no Sesi Jardim da Penha e Maanaim Vitória, e no sábado (21) no Sesi Jardim da Penha, Maanaim Vitória, ginásio da Faculdade Salesiano, Igreja Batista em Jardim da Penha, Casa do Cidadão e unidade de Saúde de Santo Antônio.

2ª DOSE DA PFIZER

Vitória também disponibiliza mais 3.800 vagas nesta quarta-feira (18), às 14 horas, para as pessoas que receberam a primeira dose da vacina Pfizer até 3 de junho.
O agendamento por ser feito por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br e pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será nesta sexta-feira (20) na Igreja Batista em Jardim da Penha e ginásio da Faculdade Salesiano e na segunda-feira (23) no ginásio da Faculdade Salesiano e Manaim Vitória.

2ª DOSE DA ASTRAZENECA

Também nesta quarta (18), Vitória abre, às 14 horas, agendamento para quem recebeu a primeira dose da vacina Astrazeneca até 12 de junho.
Serão disponibilizadas 5 mil vagas por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br e pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será neste sábado (21) nas unidades de Saúde Maruípe, Jardim Camburi, Vitória (Centro), Ilha de Santa Maria, Conquista e segunda-feira (23) na Igreja Batista em Jardim da Penha.

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