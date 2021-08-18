Vitória retoma agendamentos online para consultas médicas

Município de Vitória retornou com agendamentos online para consultas Crédito: Freepik

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) retomou o agendamento online para consultas nesta semana. O sistema estava suspenso desde o início da pandemia, em março de 2020.

Desde janeiro de 2021, as unidades de saúde vem realizando atendimentos de acompanhamento de pessoas idosas, gestantes, puérperas, recém-nascidos e com doenças crônicas como diabetes e hipertensão, iniciando pelos casos mais graves.

A secretária de saúde de Vitória, Thais Cohen, diz que o agendamento online visa trazer maior conforto e acesso aos serviços de saúde da capital, considerando que o morador pode acompanhar e agendar suas consultas pelo celular ou computador, evitando filas, aglomeração e sem a necessidade de se deslocar à unidade de saúde.

"Em casos de dificuldades para o agendamento online, às unidades de saúde estão prontas para auxiliar os moradores e continuam de portas abertas para a população”, comenta Thais.

AGENDAMENTO

O sistema retornou com seu formato ampliado, com ofertas diversificadas. A secretária afirma que "ampliar o acesso à saúde para a população é nosso objetivo maior. O cuidado com a saúde começa com a prevenção e monitoramento das funções corporais”.