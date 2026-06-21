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O filme de 1975 que o famoso diretor Wim Wenders tirou de cartaz por ter topless de atriz de 13 anos

A atriz Nastassja Kinski disse que o diretor "não a protegeu". "Peço desculpas a você, Nastassja, sem reservas, sem condições ou justificativas", afirmou Wenders.

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 15:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

21 jun 2026 às 15:35
Imagem BBC Brasil
O advogado de Nastassja Kinski disse que a decisão era "há muito esperada" Crédito: Getty Images
O diretor alemão Wim Wenders, indicado três vezes ao Oscar, afirmou que vai restringir o acesso futuro ao seu filme de 1975 Movimento Em Falso (no original em alemão, Falsche Bewegung) após pedidos da atriz Nastassja Kinski, que aparece sem blusa no longa quando tinha 13 anos.
No mês passado, Kinski disse ao jornal alemão Suddeutsche Zeitung que vem pedindo a Wenders há anos mudanças no filme. "Foi o meu primeiro filme, ele [Wenders] foi o meu primeiro diretor e não me protegeu", afirmou.
Wenders declarou que a atriz "deveria ter sido mais bem protegida na época" e acrescentou: "Por isso, peço desculpas a você, Nastassja, sem reservas, sem condições ou justificativas."
Em resposta, o advogado da atriz disse à agência de notícias AFP que a decisão era "há muito esperada".
Em um comunicado publicado no Instagram, Wenders afirmou que o filme será retirado de "todas as formas atuais de distribuição e exibição", o que significa que "serviços de streaming, emissoras de televisão e parceiros de distribuição serão instruídos a encerrar o acesso público ao filme".
Wenders acrescentou: "As muitas reações, comentários e conversas dos últimos dias tiveram um papel significativo em aprofundar minha compreensão dos acontecimentos daquela época".
"Por isso, sou grato. Somente uma troca aberta e respeitosa pode nos levar a reconsiderar posições e reavaliar responsabilidades", disse o diretor.
"É necessário que a nossa sociedade encontre formas adequadas de lidar com obras cinematográficas controversas do século 20 e enfrente novos processos de aprendizado e perspectivas inclusivas em relação ao cinema."
Imagem BBC Brasil
Wim Wenders falou sobre seu "conflito" sobre a cena no discurso de agradecimento no Festival Internacional de Cinema de Berlim Crédito: Getty Images
Wenders disse que pretende buscar um "diálogo amplo" com instituições e grupos do cinema e que o filme só voltará a ser disponibilizado após uma "solução acordada entre todas as partes envolvidas, incluindo Nastassja Kinski".
O advogado de Kinski disse à AFP que "recebeu bem" a decisão, mas acrescentou: "Também lamento que isso só tenha acontecido como resultado da pressão pública."
Movimento Em Falso, filme pelo qual Wenders venceu o prêmio de melhor direção no Festival Internacional de Cinema de Berlim, inclui uma cena sexualizada de Kinski com um ator que tinha pouco mais de 30 anos na época.
Na sexta-feira (29/5), Wenders recebeu um prêmio honorário pelo conjunto da obra no Festival Internacional de Cinema de Berlim e usou o seu discurso para dizer à plateia que estava "em conflito" sobre se deveria cortar permanentemente a cena do filme, pedindo ajuda aos cineastas mais jovens presentes para resolver a questão, segundo a revista Hollywood Reporter.
Enquanto ainda era menor de idade, Kinski também apareceu nua nos filmes Uma Filha para o Diabo (1976) e Tentação Proibida (1978).
Ao falar sobre esses primeiros papéis em 1997, ela disse: "Se eu tivesse alguém para me proteger, ou se eu tivesse me sentido mais segura de mim mesma, não teria aceitado certas coisas. Coisas de nudez. E por dentro aquilo simplesmente me despedaçava."
Kinski alcançou fama internacional em filmes como Paris, Texas (1984), sucesso de Wenders, e também apareceu no filme dele Tão Longe, Tão Perto (1993).

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