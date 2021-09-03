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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.291 mortes e mais de 565 mil casos confirmados

Foram registrados 8 óbitos e 700 novas infecções em 24h, conforme dados desta sexta-feira (3) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2021 às 17:16

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 17:16

Novo coronavírus, causador da Covid-19
Coronavírus: mais de 12 mil pessoas morreram em decorrência da doença no ES Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.291 mortes e 565.138 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 700 infecções, conforme dados desta sexta-feira (3) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.852. Na sequência, aparece Vila Velha (70.338), seguida por Vitória (61.741) e Cariacica (42.903). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.719), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.655 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.734. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.438 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 542.182, com 895 novos curados registrados em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.702.567 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.258.634 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.046 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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