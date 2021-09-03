Covid-19: ES registra 12.291 mortes e mais de 565 mil casos confirmados

Coronavírus: mais de 12 mil pessoas morreram em decorrência da doença no ES Crédito: Freepik

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.852. Na sequência, aparece Vila Velha (70.338), seguida por Vitória (61.741) e Cariacica (42.903). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.719), que fica no Sul do Estado.

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.655 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.734. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.438 contaminações.

Até esta sexta-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 542.182, com 895 novos curados registrados em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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