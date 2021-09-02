Covid-19: ES recebe mais um lote com 26 mil doses da vacina da Pfizer

Ao todo, o ES vai receber 56.410 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira (2)

Ao todo, o ES vai receber 56.410 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira (2)

De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Sesa, 4.045.570 doses de vacinas foram aplicadas no Estado. Destas, 2.696.038 foram destinadas à primeira dose e 1.235.490 para a segunda dose. Outros 114.042 imunizantes de dose única foram aplicadas.