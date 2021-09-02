Covid-19: ES recebe mais um lote com 26 mil doses da vacina da Pfizer

O Espírito Santo recebeu 26.910 doses da vacina da Pfizer/BionTech contra a Covid-19. Os imunizantes chegaram no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, na noite desta quarta-feira (1), para dar continuidade à campanha de vacinação contra a doença.
A Secretaria da Saúde de Estado (Sesa) informou ainda que, na tarde desta quinta-feira (2), mais 29.500 doses do imunizante da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford) chegarão ao Espírito Santo. As doses serão encaminhadas à Central da Rede de Frios do Espírito Santo para serem distribuídas aos municípios.
Essa é a segunda remessa recebida pelo Espírito Santo nesta semana. Na segunda-feira (30) foram enviadas 37 mil doses da vacina da AstraZeneca e 21.060 unidades do imunizante da Pfizer. Com isso, no total, o Estado chegará a 114.470 doses de vacinas recebidas nos últimos cinco dias.
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Sesa, 4.045.570 doses de vacinas foram aplicadas no Estado. Destas, 2.696.038 foram destinadas à primeira dose e 1.235.490 para a segunda dose. Outros 114.042 imunizantes de dose única foram aplicadas.