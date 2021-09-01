Covid-19: ES registra 12.268 mortes e mais de 563 mil casos confirmados

Coronavírus: número de curados chegou ao total de 540.419, desde o início da pandemia Crédito: Pixabay

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.702. Na sequência, aparece Vila Velha (70.175), seguida por Vitória (61.580) e Cariacica (42.835). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.641), que fica no Sul do Estado.

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.638 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.711. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.418 contaminações.

Até esta quarta-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 540.419, com 765 curados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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