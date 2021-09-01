Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.268 mortes e mais de 563 mil casos confirmados

Foram registrados 15 óbitos e 777 novas infecções em 24h, conforme dados desta quarta-feira (1) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 18:29

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 18:29

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus: número de curados chegou ao total de 540.419, desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.268 mortes e 563.808 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 777 infecções, conforme dados desta quarta-feira (1) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.702. Na sequência, aparece Vila Velha (70.175), seguida por Vitória (61.580) e Cariacica (42.835). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.641), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.638 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.711. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.418 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 540.419, com 765 curados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.688.634 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.215.944 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.038 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

Veja Também

Covid: OMS alerta para variante identificada inicialmente na Colômbia

ES libera shows com até 600 pessoas a partir desta quarta-feira (1º)

Variantes Gama e Delta predominam no ES, diz secretário da Saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina SESA Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados