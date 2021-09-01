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"Variante Mu"

Covid: OMS alerta para variante identificada inicialmente na Colômbia

A variante Mu tem uma constelação de mutações que indicam propriedades potenciais de escape imunológico, segundo o boletim da Organização Mundial da Saúde
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 set 2021 às 17:30

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:30

O novo coronavírus causa da Covid-19
A variante B.1.621 foi batizada de Mu e classificada como variante de interesse, termo utilizado para designar tipos do vírus que devem ser monitorados por autoridades de saúde.  Crédito: Freepik
Em seu boletim epidemiológico semanal, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para uma das variantes do novo coronavírus encontrada inicialmente na Colômbia, em janeiro de 2021.
A variante B.1.621 foi batizada de Mu e classificada como variante de interesse, termo utilizado para designar tipos do vírus que devem ser monitorados por autoridades de saúde, com análise sobre risco para a saúde pública.
“A variante Mu tem uma constelação de mutações que indicam propriedades potenciais de escape imunológico. Dados preliminares apresentados ao Grupo de Trabalho sobre Evolução do Vírus mostram uma redução na capacidade de neutralização dos pacientes similar à registrada na variante Beta, mas isso ainda precisa ser confirmado por novos estudos”, diz o documento.
Desde o primeiro registro da variante, em janeiro deste ano, foram notificados casos esporádicos na Colômbia, com notícias de contaminações em outros países da América do Sul e da Europa.
Em agosto, foram informados casos por 39 países. Na Colômbia e no Equador, a incidência da variante cresceu, chegando, respectivamente, a 39% e 13%. “Mais estudos são necessários para compreender as características clínicas dessa variante”, recomendou a OMS.
A título de comparação, a variante Delta está em 170 países, a Beta em 141 e a Gamma em 91.

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