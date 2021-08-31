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Coronavírus

EUA têm queda de 10,5% na média diária de casos de covid; óbitos ainda sobem

A média diária de mortes pela doença, porém, segue em alta e subiu 2,3%. Já a admissão de pacientes que contraíram o coronavírus recuou 4,8% no período, disse Walensky

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:03
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik
Os Estados Unidos registraram queda de 10,5%, a 129.418, na média diária de casos de covid-19 nos últimos sete dias em relação a igual período anterior, segundo informou nesta terça-feira, 31, a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, durante coletiva de imprensa.
A média diária de mortes pela doença, porém, segue em alta e subiu 2,3%, a 896, segundo a mesma base de comparação. Já a admissão de pacientes que contraíram o coronavírus recuou 4,8% no período, a 11.533, disse Walensky.
Segundo o coordenador da força-tarefa da Casa Branca no combate à pandemia, os EUA vacinam em média cerca de 900 mil americanos por dia no momento, número que representa aumento de 80% em relação à média de doses aplicadas diariamente em meados de julho, que era de cerca de 500 mil.

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