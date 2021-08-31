EUA têm queda de 10,5% na média diária de casos de covid; óbitos ainda sobem

A média diária de mortes pela doença, porém, segue em alta e subiu 2,3%, a 896, segundo a mesma base de comparação. Já a admissão de pacientes que contraíram o coronavírus recuou 4,8% no período, a 11.533, disse Walensky.

Segundo o coordenador da força-tarefa da Casa Branca no combate à pandemia, os EUA vacinam em média cerca de 900 mil americanos por dia no momento, número que representa aumento de 80% em relação à média de doses aplicadas diariamente em meados de julho, que era de cerca de 500 mil.