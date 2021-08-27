Biden acusa China de reter 'informação crucial' sobre origem da Covid-19

Biden afirma que a China rejeita pedidos de transparência e segura informações, enquanto o número de vítimas da pandemia continua a subir.

Ele diz que continuará a trabalhar com parceiros pelo mundo para pressionar Pequim a compartilhar informações e a cooperar com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em uma pesquisa baseada em evidências para determinar as origens da Covid-19.