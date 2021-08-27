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Presidente dos EUA

Biden acusa China de reter 'informação crucial' sobre origem da Covid-19

Biden afirma que a China rejeita pedidos de transparência e segura informações, enquanto o número de vítimas da pandemia continua a subir

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:15
Joe Biden assumiu a liderança na Geórgia na manhã desta sexta-feira (6)
O presidente Joe Biden Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que há "informação crucial" sobre as origens da pandemia da Covid-19 na China, mas autoridades do país asiático têm trabalhado para impedir investigadores internacionais de acessá-la. A declaração consta em comunicado desta sexta-feira, no qual o presidente norte-americano diz ter recebido um relatório da sua comunidade de inteligência sobre o assunto e reafirma que fará de tudo para encontrar a origem da crise de saúde, a fim de adotar precauções e evitar episódios similares no futuro.
Biden afirma que a China rejeita pedidos de transparência e segura informações, enquanto o número de vítimas da pandemia continua a subir.
Ele diz que continuará a trabalhar com parceiros pelo mundo para pressionar Pequim a compartilhar informações e a cooperar com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em uma pesquisa baseada em evidências para determinar as origens da Covid-19.

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