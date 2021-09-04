ES registra 12.296 mortes e mais de 565 mil casos de Covid-19

Sars-Cov-2, vírus da Covid-19 Crédito: Pixabay

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.908. Na sequência, aparece Vila Velha (70.455), seguida por Vitória (61.904) e Cariacica (42.937). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.785), que fica no Sul do Estado.

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.699 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.747. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.460 contaminações.

Até este sábado, mais de 1,94 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 542.577, com 395 novos curados registrados em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.711.680 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo.