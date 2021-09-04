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Números da pandemia

ES registra 12.296 mortes e mais de 565 mil casos de Covid-19

Foram registrados 5 óbitos e 840 novos casos em 24h, segundo dados divulgados neste sábado (4) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2021 às 17:25

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 17:25

Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Sars-Cov-2, vírus da Covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.296 mortes e 565.978 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 5 óbitos e 840 infecções, conforme dados publicados neste sábado (4) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.908. Na sequência, aparece Vila Velha (70.455), seguida por Vitória (61.904) e Cariacica (42.937). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.785), que fica no Sul do Estado.

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Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.699 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.747. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.460 contaminações.
Até este sábado, mais de 1,94 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 542.577, com 395 novos curados registrados em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.711.680 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo.
Dessas, 1.281.933 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.051 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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