Na tarde desta sexta-feira (21), quem procurou pela plataforma da Sesa se deparou com uma mensagem avisando que a página não estava em funcionamento. "Está página não está funcionando. agendamento.saude.es.gov.br não consegue atender a esta solicitação no momento", informava o site.

Site de agendamento da Sesa vem apresentando instabilidades Crédito: Página da Sesa na internet

SEM VAGAS

Após a queda do site e a lentidão na plataforma, a reportagem de A Gazeta conseguiu acessar a página da Secretaria de Estado da Saúde para tentar agendar um teste. No entanto, todos os locais de testagem em Vitória não contavam mais com horários disponíveis desta sexta-feira até a próxima quarta-feira (26).

Site de agendamento da Sesa mostra que não há mais horários disponíveis Crédito: Página da Sesa na internet

Your browser does not support the audio element. Capixabas enfrentam dificuldades para agendar teste de Covid-19

Os moradores da Capital também têm reclamado da falta de vagas na plataforma da Prefeitura de Vitória . Em uma publicação do Executivo municipal nas redes sociais, anunciando a testagem, diversas pessoas alegaram que não conseguiram agendar.

"Nem no site nem no aplicativo aparece teste Covid, só vacina!!!" comentou uma moradora. "As vagas acabaram em menos de 6 minutos, poderiam ampliar né", questionou outra pessoa.

Outras pessoas disseram que entraram pontualmente às 15h, horário em que, segundo anúncio da prefeitura, as vagas seriam liberadas, mas ainda assim não conseguiram. "Às 15hs em ponto e não tinha vagas", disse um cidadão. "Cadê as vagas disponíveis diariamente? Entrei agorinha as 15h e não tem nada", respondeu outra moradora.

O QUE DIZEM OS CITADOS

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde disse, em nota, que o site de agendamento tem apresentado instabilidade nos últimos dois dias devido ao número de acessos. "A plataforma registrou, entre quinta (20) e sexta-feira (21), aproximadamente 10 mil agendamentos de testes contra a Covid-19".

A Sesa ressaltou que as equipes estão trabalhando para mitigar quaisquer riscos de novas instabilidades, e orientou a população que busca pelo serviço que continue acessando.

Também em nota, a Prefeitura de Vitória informou que tem investido de forma intensa na assistência às pessoas com sintomas respiratórios no município.

“Além da ampliação do funcionamento de segunda a segunda, além de feriados, de seis unidades de saúde, das 7 às 19 horas, a Capital investe na testagem contra a Covid-19, mesmo num momento delicado, no qual a iniciativa privada encontra dificuldades para testar os pacientes”, evidenciou.

Segundo a prefeitura, no final de 2021, em dezembro, eram realizados cerca de 280 testes diariamente e, atualmente, são 1.250 testes disponibilizados por dia, sendo que 1/3 deles são feitos por meio do agendamento on-line. Os demais são oferecidos após avaliação do profissional de saúde nas unidades do município.

A administração municipal destacou ainda que todos os dias da semana, às 15 horas, são disponibilizadas vagas para a população geral e que, excepcionalmente nesta sexta-feira, o agendamento para a realização do teste rápido de Covid ocorreu às 17 horas. As vagas serão para coleta do teste na segunda-feira (24), no Tancredão.

FILAS PARA CONSEGUIR SER TESTADO

Sem conseguir agendamento, muitos capixabas têm buscado os testes rápidos oferecidos por livre demanda, lotando pontos de testagem.