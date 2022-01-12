Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem agendamento

Covid-19: Cachoeiro terá novos pontos de testagem em praça e shopping

O objetivo da ação é ampliar a testagem no município, levando em conta o aumento de casos de síndromes respiratórias
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 jan 2022 às 18:07

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 18:07

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vai receber dois novos pontos de testagem em locais da região central. O primeiro será na Praça Jerônimo Monteiro, a partir desta quarta-feira (13), e o segundo será no Shopping Cachoeiro, a partir da próxima segunda-feira (17). Em ambos, a testagem vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
Teste de Covid-19
Teste de Covid-19: resultados aparecem em cerca de 15 minutos Crédito: Myke Sena/MS
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, não é necessário realizar agendamento prévio, desse modo, qualquer pessoa pode comparecer. “O procedimento será feito com teste rápido de captura de antígeno (TRAg), em que há coleta de material pela garganta ou nariz (swab) e os resultados aparecem em cerca de 15 minutos, com grau de precisão de mais de 90%”, informou.
O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), ainda de acordo com a Prefeitura, é ampliar a testagem no município, levando em conta o aumento de casos de síndromes respiratórias.
Para o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, os testes são importantes para monitorar a disseminação da Covid-19. “Assim como fizemos em ações itinerantes no comércio e nas escolas, colocar pontos fixos em locais de grande circulação de pessoas facilita o acesso a esse procedimento”, ressaltou.
Atualmente, já é possível realizar a testagem nos pronto atendimentos municipais, durante 24 horas, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

COVID-19 EM CACHOEIRO

Segundo os dados do Painel Covid-19, até esta terça-feira (12), o município de Cachoeiro de Itapemirim registrou 31.450 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e um total de 656 pessoas que perderam a vida para o vírus. No entanto, nas últimas 24 horas não foram registrados novos óbitos. A taxa de letalidade é de 2,1% em todo o Estado capixaba.

Veja Também

Na UTI só tem caso de Covid entre não vacinados e arrependidos, diz médica

Mesmo com nova onda de Covid, ES não prevê restringir comércio e eventos

Com Ômicron, Espírito Santo já atravessa 4ª onda da Covid, dizem especialistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim ES Sul Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados