Covid-19: Cachoeiro terá novos pontos de testagem em praça e shopping

O município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , vai receber dois novos pontos de testagem em locais da região central. O primeiro será na Praça Jerônimo Monteiro, a partir desta quarta-feira (13), e o segundo será no Shopping Cachoeiro, a partir da próxima segunda-feira (17). Em ambos, a testagem vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Teste de Covid-19: resultados aparecem em cerca de 15 minutos Crédito: Myke Sena/MS

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro , não é necessário realizar agendamento prévio, desse modo, qualquer pessoa pode comparecer. “O procedimento será feito com teste rápido de captura de antígeno (TRAg), em que há coleta de material pela garganta ou nariz (swab) e os resultados aparecem em cerca de 15 minutos, com grau de precisão de mais de 90%”, informou.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), ainda de acordo com a Prefeitura, é ampliar a testagem no município, levando em conta o aumento de casos de síndromes respiratórias.

Para o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, os testes são importantes para monitorar a disseminação da Covid-19. “Assim como fizemos em ações itinerantes no comércio e nas escolas, colocar pontos fixos em locais de grande circulação de pessoas facilita o acesso a esse procedimento”, ressaltou.

Atualmente, já é possível realizar a testagem nos pronto atendimentos municipais, durante 24 horas, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

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