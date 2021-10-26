Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
RT-PCR

Covid-19: Colatina e Vila Velha terão novos pontos de testagem

Anúncio foi feito pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (26)

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:39

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 out 2021 às 16:39
Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica
Teste de RT-PCR: Estado terá novos postos de testagem em Colatina e Cachoeiro Crédito: Fernando Madeira
Dois novos pontos de testagem contra a Covid-19 serão inaugurados nesta quarta-feira (27) no Espírito Santo — um em Colatina, no Noroeste do Estado, e outro em Vila Velha, na Grande Vitória. O teste disponibilizado será o RT-PCR — em que as amostras são coletadas através de swabs (cotonetes) inseridos no nariz e na garganta.
O anúncio foi feito pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (26).
"Abriremos amanhã, na Rodoviária de Colatina e em Vila Velha, no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), mais pontos de testagem de RT-PCR contra o coronavírus"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde
O Espírito Santo já tem alguns locais onde as pessoas podem realizar o teste à livre demanda, sem precisar de avaliação médica ou de apresentar sintomas. Essa é a condição para que as microrregiões do Estado possam migrar para o cenário azul, classificado como "risco muito baixo".
"Máscaras, vacinas e testes. A vacina está indo muito bem, podemos ter todas as microrregiões na cor azul. A testagem também vai definir no avanço dessas regiões ao cenário azul. Cada cidade precisa colocar um ponto de testagem como livre demanda, onde o indivíduo pode decidir a necessidade de fazer um teste. O Estado apoia vários municípios com essa iniciativa", finalizou o subsecretário.

REVEJA A COLETIVA

Veja Também

Qual a hora de acabar com as máscaras? Para especialistas, não é agora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina espírito santo Grande Vitória Vila Velha ES Norte SESA Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem coloca fogo na própria moto após ser abordado pela PM em Domingos Martins
Audax São Mateus x Serra, pela Copa Espírito Santo 2026
Audax São Mateus derrota o Serra na estreia da Copa Espírito Santo
Cafezal em Carmo de Minas - Brasis Cafés de Origem
Exposição gratuita sobre cafés passará por três cidades do ES; saiba detalhes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados