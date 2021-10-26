Covid-19: Colatina e Vila Velha terão novos pontos de testagem

"Abriremos amanhã, na Rodoviária de Colatina e em Vila Velha, no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), mais pontos de testagem de RT-PCR contra o coronavírus"

O Espírito Santo já tem alguns locais onde as pessoas podem realizar o teste à livre demanda, sem precisar de avaliação médica ou de apresentar sintomas. Essa é a condição para que as microrregiões do Estado possam migrar para o cenário azul, classificado como "risco muito baixo".

"Máscaras, vacinas e testes. A vacina está indo muito bem, podemos ter todas as microrregiões na cor azul. A testagem também vai definir no avanço dessas regiões ao cenário azul. Cada cidade precisa colocar um ponto de testagem como livre demanda, onde o indivíduo pode decidir a necessidade de fazer um teste. O Estado apoia vários municípios com essa iniciativa", finalizou o subsecretário.