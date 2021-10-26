Covid-19: Colatina e Vila Velha terão novos pontos de testagem

Dois novos pontos de testagem contra a Covid-19 serão inaugurados nesta quarta-feira (27) no Espírito Santo — um em Colatina, no Noroeste do Estado, e outro em Vila Velha, na Grande Vitória. O teste disponibilizado será o RT-PCR — em que as amostras são coletadas através de swabs (cotonetes) inseridos no nariz e na garganta.
O anúncio foi feito pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (26).
"Abriremos amanhã, na Rodoviária de Colatina e em Vila Velha, no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), mais pontos de testagem de RT-PCR contra o coronavírus"
O Espírito Santo já tem alguns locais onde as pessoas podem realizar o teste à livre demanda, sem precisar de avaliação médica ou de apresentar sintomas. Essa é a condição para que as microrregiões do Estado possam migrar para o cenário azul, classificado como "risco muito baixo".
"Máscaras, vacinas e testes. A vacina está indo muito bem, podemos ter todas as microrregiões na cor azul. A testagem também vai definir no avanço dessas regiões ao cenário azul. Cada cidade precisa colocar um ponto de testagem como livre demanda, onde o indivíduo pode decidir a necessidade de fazer um teste. O Estado apoia vários municípios com essa iniciativa", finalizou o subsecretário.