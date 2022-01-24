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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.429 mortes e mais de 742 mil casos confirmados

Estado contabilizou 12 óbitos e 12.467 infecções em 24 horas, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2022 às 19:03

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:03

Espírito Santo chegou ao total de 13.429 mortes e 742.822 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 12 óbitos e 12.467 infecções – número que é o segundo maior de toda a pandemia, no que diz respeito às contaminações contabilizadas no intervalo de um dia. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (24), no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 93.824. Na sequência, aparece Vila Velha (89.920), seguida por Vitória (81.841) e Cariacica (61.470). Na quinta posição está Linhares (38.288), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 13.153 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 10.494. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.554 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 2,68 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 641.354, sendo 3.241 novas pessoas curadas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,81% no Estado.

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