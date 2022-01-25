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Laranjeiras e Itaparica

Covid-19: horários de testes são ampliados em dois terminais do ES

Capixabas têm enfrentado longas filas nos terminais para conseguirem fazer teste rápido da Covid-19. Testagem começará pela manhã a partir desta quarta (26) e quinta-feira (27)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2022 às 18:40

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:40

Governo amplia oferta de testagem de Covid no Hospital Estadual Jayme Santos Neves
Governo amplia oferta de testagem de Covid-19 nos terminais de ônibus Crédito: Hélio Filho/Secom
Covid-19: horários de testes são ampliados em dois terminais do ES
governo do Espírito Santo ampliou os horários de testagem da Covid-19 em dois terminais da Grande Vitória. A medida foi anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (25) e acontece em um momento em que os capixabas enfrentam longas filas e horas de espera para conseguirem fazer o teste rápido.
A partir desta quarta-feira (26), o teste de antígeno será disponibilizado no Terminal de Laranjeiras, na Serra, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, das 7h às 13h. A mesma dinâmica começa a valer no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na quinta-feira (27). Atualmente, os horários são a partir de meio-dia. A testagem é realizada por livre demanda. Entretanto, devido à alta procura nos últimos dias, senhas estão sendo distribuídas nos locais.
A expectativa é de que sejam atendidas 500 pessoas diariamente em cada terminal, sendo entregues 250 fichas às 7 horas, e outras 250 às 13 horas. Para executar essa ação, a Sesa realizou uma nova contratação de profissionais especializados que vão atuar nesses locais. Ao todo, serão 14 servidores por dia e divididos em dois turnos.
O subsecretário de Estado da Vigilância em Saúde em exercício, Orlei Cardoso, explicou que essa é uma das medidas implementada para facilitar a testagem aos capixabas e aumentar o número de exames analisados. Segundo ele, com isso, os casos positivos podem ser identificados e isolados de forma mais rápida.
“Estamos em constante busca de ampliar os pontos estratégicos de testagem em nosso Estado. Com essa nova orientação, garantimos a realização de, no mínimo, 5.500 testes por semana nesses dois terminais, sendo que, anteriormente, eram 3.500. Destaco que ao terminar o atendimento à população que tem as senhas, serão abertas novas vagas para a testagem até que o horário do expediente seja encerrado”, destacou.
A testagem no Terminal de Jardim América, em Cariacica, permanece sendo ofertada de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, com distribuição de 200 senhas por dia. A Sesa afirmou que também organiza mudanças no funcionamento desse ponto, que devem ser anunciadas em breve.

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