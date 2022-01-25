Covid-19: ES bate novo recorde e registra mais de 17 mil casos em 24h

O Espírito Santo bateu mais um recorde no número de casos confirmados de coronavírus em 24 horas. Nesta terça-feira (25), foram registrados 17.841 novas contaminações. Até então, o maior número já divulgado no período de um dia havia sido o de quase 13 mil infecções, na última sexta-feira (21).
Com o patamar inédito alcançado nesta tarde, este mês de janeiro já acumula mais de 130 mil casos – o equivalente a 17% do total contabilizado desde o início da pandemia no Estado, que é de 760.663. Vale lembrar que, apenas neste ano, esse indicador já teve o recorde quebrado outras três vezes.
Na semana passada, o secretário Nésio Fernandes, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), havia adiantado que a expectativa era de que as confirmações da Covid-19 continuassem aumentando em território capixaba e que a fase de recuperação desta quarta onda ocorra em meados de fevereiro.
No último pronunciamento, o governador Renato Casagrande também alertou que o Estado vive uma "explosão de casos" e ressaltou que as pessoas devem se preocupar com a variante Ômicron, que é mais transmissível e causa internações e mortes, ainda que em menor escala, se comparada a outras cepas.
"Se nós tivéssemos o mesmo comportamento que antes nos óbitos, o nosso sistema não daria conta porque o contágio está muito maior"
Apesar do menor impacto nas hospitalizações e vidas perdidas, a rede pública estadual voltou a ter mais de 300 pacientes internados em leitos de UTI e registrou um aumento nas mortes. Na segunda semana de janeiro, por exemplo, foram divulgadas 20. Já na passada, foram 43.
O agravamento da pandemia também levou cinco municípios a voltarem para o risco moderado nesta semana, incluindo Serra e Vila Velha. Além disso, o Governo do Estado afirmou que estuda possíveis mudanças nas medidas qualificadas da matriz de risco para impedir o avanço da transmissão.
5.240 casos/dia
é a média registrada em janeiro, até esta terça-feira (25), no ES
Se o ritmo de contaminações divulgadas diariamente se mantiver, janeiro pode terminar com mais de 160 mil casos confirmados. Isso seria quase o triplo em relação ao mês que, até então, contabilizava o maior número de infecções de toda a pandemia: dezembro de 2020, com 58 mil infecções.
No que diz respeito às mortes, o Espírito Santo registrou 11 óbitos em 24 horas, totalizando 13.440 desde o início da pandemia, conforme dados do Painel Covid-19, da Sesa. Nesta terça-feira (25), o número de curados chegou a 647.797 (6.443 em 24h) e a taxa de mortalidade está em 1,77% no Estado.